Amor y Béisbol Mayor: Romántica escena en el Rod Carew tras la final

Home Run al corazón la noche del bicampeonato de Bocas del Toro en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 no solo estuvo marcada por la euforia deportiva, sino también por un momento que robó el corazón de todos los presentes.

En medio de la celebración en el Estadio Nacional Rod Carew, el lanzador Enrique “Kike” Saldaña sorprendió a su novia, Patricia Polo, al arrodillarse sobre el diamante para pedirle matrimonio frente a compañeros, fanáticos y familiares.

Béisbol Mayor: Un final con anillo

La respuesta no se hizo esperar: un rotundo “sí” que desató aplausos, gritos de emoción y lágrimas, mientras el equipo celebraba no solo el título, sino también el amor.

Embed - COS | ÚNICOS. on Instagram: "¡UN COMPROMISO MÁS QUE ESPECIAL! El pelotero Enrique “Kike” Saldaña, en medio de la celebración del título con Bocas del Toro, le pidió matrimonio a su pareja, uniéndose todo el equipo con la alegría, tras decir el “Sí”. #BEISxCOS Fotos y videos/ Enrique Saldaña." View this post on Instagram

Compañeros de equipo rodearon a la pareja en un ambiente de alegría, convirtiendo el terreno de juego en escenario de una de las postales más emotivas del torneo.

Una noche para la historia

La jornada quedó marcada como una de las más memorables del Béisbol Mayor 2026, combinando la gloria deportiva con una historia de amor que quedará para siempre en la memoria de los aficionados.