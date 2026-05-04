Bomberos reportan 275 emergencias y confirman una víctima por lluvias en Panamá

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá reportó un total de 275 emergencias atendidas recientemente, lo que representa una disminución de 150 casos en comparación con periodos anteriores.

El capitán Caleb Rodríguez detalló que los incendios de masa vegetal han disminuido, mientras que se registraron 29 emergencias por árboles caídos, 25 accidentes de tránsito incluyendo una víctima fatal en la provincia de Los Santos, 15 incidentes por desperfectos eléctricos y 4 incendios estructurales.

Puede leer: Toque de queda en San Miguelito: días, horarios y corregimientos con restricción

Incendio controlado en Vía Brasil

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051263844501045496?s=20&partner=&hide_thread=false "El Cuerpo de Bomberos asistió a un incendio en el Idaan de Vía Brasil, en horas de la madrugada del domingo, llegamos al lugar, no fue de gran proporción y fue controlado por un extintor de polvo", Caleb Rodríguez, capitán de @BCBRP. pic.twitter.com/c7u6Ny1Ai3 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 4, 2026

Entre los casos atendidos, se reportó un incendio en instalaciones del IDAAN en Vía Brasil, ocurrido en horas de la madrugada del domingo. Según los bomberos, el fuego no fue de gran magnitud y logró ser controlado con un extintor de polvo.

Lluvias dejan una víctima

Las autoridades también alertaron sobre el cambio en las condiciones climáticas, con lluvias intensas que incrementan los riesgos.

En este contexto, se confirmó el fallecimiento de un hombre de entre 25 y 30 años, quien realizaba actividad deportiva en el sector de Veranillo cuando fue arrastrado por la corriente de agua. Su cuerpo fue recuperado al día siguiente en una de las salidas del Corredor Sur.

El capitán Rodríguez hizo un llamado a la población a extremar precauciones ante las lluvias torrenciales, especialmente en áreas propensas a inundaciones o corrientes de agua.