Ley de precio total en Panamá: Cuándo los comercios deberán incluir ITBMS

La llamada Ley de precio total , que obliga a los comercios a mostrar los precios finales con impuestos incluidos, tenía previsto entrar en vigencia el 20 de junio de 2026. Sin embargo, su aplicación fue pospuesta tras acuerdos con el sector comercial.

Esta normativa, contenida en la Ley 473 de 2025, establece que todos los establecimientos deberán exhibir de forma clara el precio total a pagar, incluyendo el ITBMS y otros cargos aplicables.

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Ley de precio total: “El precio que ves, es el que pagas”

Bajo este lema, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ha desarrollado jornadas de capacitación a nivel nacional para preparar a comercios y consumidores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018782162724512154?s=20&partner=&hide_thread=false En junio de este año comenzará a regir la Ley 473 sobre “precio total”, que establece que los locales de venta de bienes o de prestación de servicios deberán mostrar, tal como indica la ley, el precio total de sus productos, incluyendo los cargos correspondientes a impuestos.



La… pic.twitter.com/xMjbDHxBXy — Telemetro Reporta (@TReporta) February 3, 2026

El objetivo es eliminar prácticas donde el precio anunciado no refleje el costo final, facilitando así la comparación y protegiendo el presupuesto de los ciudadanos.

¿Qué cambia con esta ley?

Con la entrada en vigencia de esta norma:

Los precios deberán incluir impuestos desde el primer momento

Se prohíbe publicidad con costos incompletos

Se busca mayor transparencia en las transacciones comerciales

Esta disposición modifica artículos clave de la Ley 45 de 2007, fortaleciendo los derechos del consumidor y promoviendo información clara y veraz.

El aplazamiento de la medida fue establecido mediante el Proyecto de Ley No. 558, aprobado en tercer debate, que suspende temporalmente los efectos de la norma mientras se ajustan aspectos técnicos con los comercios.

Capacitación para empresas

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La ACODECO mantiene disponibles herramientas digitales y asesorías para facilitar la implementación de la ley. Las empresas interesadas pueden solicitar capacitaciones formales a través de sus canales oficiales.

Las autoridades reiteran que esta normativa busca alinear a Panamá con estándares internacionales de protección al consumidor, promoviendo un mercado más transparente y confiable.