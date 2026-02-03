Adiós a los montos sorpresa: así funciona la ley de precio total en Panamá

Desde el 20 de junio de 2026, el panorama de compras en Panamá experimentará un cambio radical. Con la entrada en vigor de la Ley 473, mejor conocida como la Ley de precio total , los consumidores dejarán de llevarse sorpresas al momento de facturar.

Esta normativa obliga a todos los locales de venta de bienes y prestadores de servicios a mostrar el costo final de sus productos, integrando de antemano todos los impuestos y cargos correspondientes.

A partir del 20 de junio de 2026 entra en vigor la nueva ley.

Ley de Precio Total: "El precio que ves, es el precio que pagas"

Bajo este lema, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) ha desplegado una intensa jornada de docencia a nivel nacional. El objetivo es que tanto los agentes económicos como los ciudadanos comprendan que la transparencia será la nueva regla del juego. Ya no se permitirá la publicidad de precios que omitan el ITBMS u otros cargos adicionales, facilitando así la comparación de costos y protegiendo el presupuesto de las familias panameñas.

Capacitación para empresas y comercios

Para asegurar una transición sin sanciones, la ACODECO ha habilitado sus plataformas digitales y página web con material educativo. Asimismo, la institución hace un llamado a las empresas y organizaciones que aún tengan dudas sobre la implementación técnica de la norma para que soliciten jornadas de capacitación formal.

Los interesados pueden gestionar estas asesorías enviando un correo electrónico a [email protected] para garantizar que sus sistemas de etiquetado cumplan con la ley antes de la fecha límite en junio.