Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 447, que elimina el Ministerio de la Mujer y crea el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).
Panamá Nacionales - 3 de febrero de 2026 - 17:05
Comisión de la Asamblea Nacional aprueba el proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer
