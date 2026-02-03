Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 17:05

Comisión de la Asamblea Nacional aprueba el proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional aprobó la eliminación del Ministerio de la Mujer.

Comisión de la Asamblea Nacional aprueba el proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer.

Comisión de la Asamblea Nacional aprueba el proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer.

Ana Canto
Por Ana Canto

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 447, que elimina el Ministerio de la Mujer y crea el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018801651520598041&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Análisis sobre política, labor de la Asamblea y contrato de Panama Ports Company

Ovil Moreno admite que empresas de recolección en San Miguelito operan sin refrendo de la Contraloría

Asamblea Nacional suspende sesión del Pleno por fallas eléctricas

Recomendadas

Más Noticias