Tercer PASE-U 2025: IFARHU recuerda que estudiantes con fracasos o reválidas no cobrarán el último pago

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó que los estudiantes que deban realizar reválidas o que mantengan fracasos en sus asignaturas no podrán acceder al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) , correspondiente al año 2025.

La entidad explicó que este último desembolso está condicionado al cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos, por lo que los estudiantes con bajo rendimiento o incumplimientos establecidos en el reglamento quedan automáticamente excluidos del pago.

Motivos por los que se puede suspender el PASE-U

El IFARHU detalló que el beneficio puede ser suspendido o cancelado por diversas causas, entre ellas:

Reprobación del grado en dos ocasiones (aplica para educación primaria).

Incumplimiento del porcentaje mínimo de asistencia escolar por asignatura.

por asignatura. Expulsión del centro educativo.

del centro educativo. Uso indebido de los fondos otorgados por el programa.

por el programa. Falsificación de documentos para acceder al beneficio.

para acceder al beneficio. Infracciones penales , confirmadas mediante sentencia en firme.

, confirmadas mediante sentencia en firme. Traslado a centros educativos privados que no cumplan con los requisitos del programa.

que no cumplan con los requisitos del programa. No asistir a la obligatoria “Escuela para Padres”.

Fechas del tercer pago del PASE-U

El IFARHU informó que 118,127 estudiantes de las provincias de Colón, Veraguas y la comarca Guna Yala recibirán el pago del 2 al 6 de febrero de 2026.

Esta jornada corresponde a la tercera entrega del PASE-U del año 2025, la cual está sujeta al promedio final del estudiante, y beneficiará a alumnos de primaria, premedia y media, tanto de centros educativos oficiales como particulares.

La institución señaló que las fechas, centros y cronogramas de pago estarán disponibles en su sitio web oficial www.ifarhu.gob.pa, y exhortó a los acudientes a mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales del IFARHU.

Para evitar inconvenientes con el cobro, el IFARHU y el MEDUCA recomiendan cumplir con los requisitos académicos, mantener la asistencia escolar y revisar con regularidad las comunicaciones oficiales del programa.