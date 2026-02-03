Tercer PASE-U 2025: IFARHU recuerda que estudiantes con fracasos o reválidas no cobrarán el último pago

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó que los estudiantes que deban realizar reválidas o que mantengan fracasos en sus asignaturas no podrán acceder al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), correspondiente al año 2025.
Motivos por los que se puede suspender el PASE-U
El IFARHU detalló que el beneficio puede ser suspendido o cancelado por diversas causas, entre ellas:
- Reprobación del grado en dos ocasiones (aplica para educación primaria).
- Incumplimiento del porcentaje mínimo de asistencia escolar por asignatura.
- Expulsión del centro educativo.
- Uso indebido de los fondos otorgados por el programa.
- Falsificación de documentos para acceder al beneficio.
- Infracciones penales, confirmadas mediante sentencia en firme.
- Traslado a centros educativos privados que no cumplan con los requisitos del programa.
- No asistir a la obligatoria “Escuela para Padres”.
Fechas del tercer pago del PASE-U
El IFARHU informó que 118,127 estudiantes de las provincias de Colón, Veraguas y la comarca Guna Yala recibirán el pago del 2 al 6 de febrero de 2026.
Esta jornada corresponde a la tercera entrega del PASE-U del año 2025, la cual está sujeta al promedio final del estudiante, y beneficiará a alumnos de primaria, premedia y media, tanto de centros educativos oficiales como particulares.
La institución señaló que las fechas, centros y cronogramas de pago estarán disponibles en su sitio web oficial www.ifarhu.gob.pa, y exhortó a los acudientes a mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales del IFARHU.
Para evitar inconvenientes con el cobro, el IFARHU y el MEDUCA recomiendan cumplir con los requisitos académicos, mantener la asistencia escolar y revisar con regularidad las comunicaciones oficiales del programa.