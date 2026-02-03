Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 08:21

Tercer PASE-U 2025: IFARHU recuerda que estudiantes con fracasos o reválidas no cobrarán el último pago

IFARHU advierte que estudiantes que hagan reválidas o incumplan requisitos no recibirán el tercer pago del PASE-U en enero de 2025.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó que los estudiantes que deban realizar reválidas o que mantengan fracasos en sus asignaturas no podrán acceder al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), correspondiente al año 2025.

La entidad explicó que este último desembolso está condicionado al cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos, por lo que los estudiantes con bajo rendimiento o incumplimientos establecidos en el reglamento quedan automáticamente excluidos del pago.

Motivos por los que se puede suspender el PASE-U

El IFARHU detalló que el beneficio puede ser suspendido o cancelado por diversas causas, entre ellas:

  • Reprobación del grado en dos ocasiones (aplica para educación primaria).
  • Incumplimiento del porcentaje mínimo de asistencia escolar por asignatura.
  • Expulsión del centro educativo.
  • Uso indebido de los fondos otorgados por el programa.
  • Falsificación de documentos para acceder al beneficio.
  • Infracciones penales, confirmadas mediante sentencia en firme.
  • Traslado a centros educativos privados que no cumplan con los requisitos del programa.
  • No asistir a la obligatoria “Escuela para Padres”.

Fechas del tercer pago del PASE-U

image

El IFARHU informó que 118,127 estudiantes de las provincias de Colón, Veraguas y la comarca Guna Yala recibirán el pago del 2 al 6 de febrero de 2026.

Esta jornada corresponde a la tercera entrega del PASE-U del año 2025, la cual está sujeta al promedio final del estudiante, y beneficiará a alumnos de primaria, premedia y media, tanto de centros educativos oficiales como particulares.

La institución señaló que las fechas, centros y cronogramas de pago estarán disponibles en su sitio web oficial www.ifarhu.gob.pa, y exhortó a los acudientes a mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales del IFARHU.

Para evitar inconvenientes con el cobro, el IFARHU y el MEDUCA recomiendan cumplir con los requisitos académicos, mantener la asistencia escolar y revisar con regularidad las comunicaciones oficiales del programa.

