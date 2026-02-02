Panamá Oeste Nacionales -  2 de febrero de 2026 - 16:57

Colisión múltiple en Hato Montaña involucra bus con 24 niños rumbo a campamento

Un bus con 24 niños que se dirigían a un campamento de verano estuvo involucrado en una colisión múltiple en Hato Montaña, rumbo al interior del país.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un bus que transportaba a 24 niños rumbo a un campamento de verano se vio involucrado en una colisión múltiple, registrada a la altura de Hato Montaña, en dirección hacia el interior del país.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente se habría originado cuando la llanta de un vehículo tipo sedán se reventó, provocando que el auto impactara a otros vehículos que transitaban por la vía, entre ellos el bus que trasladaba a los menores.

Colisión múltiple involucra bus con 24 niños que iban a campamento de verano

Al lugar acudieron unidades de emergencia y tránsito para atender la situación, evaluar a los ocupantes de los vehículos involucrados y restablecer la circulación en el área.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de posibles lesiones, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Investigación en curso

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, especialmente en vías de alto tráfico y durante desplazamientos largos, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

