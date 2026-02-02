Colisión múltiple en Hato Montaña involucra bus con 24 niños rumbo a campamento

Un bus que transportaba a 24 niños rumbo a un campamento de verano se vio involucrado en una colisión múltiple, registrada a la altura de Hato Montaña, en dirección hacia el interior del país.
Colisión múltiple involucra bus con 24 niños que iban a campamento de verano
Al lugar acudieron unidades de emergencia y tránsito para atender la situación, evaluar a los ocupantes de los vehículos involucrados y restablecer la circulación en el área.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de posibles lesiones, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.
Investigación en curso
Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, especialmente en vías de alto tráfico y durante desplazamientos largos, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.