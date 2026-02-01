Panamá Nacionales -  1 de febrero de 2026 - 09:20

Décimo tercer mes a servidores públicos será entregado en febrero, aquí la fecha

La Contraloría confirmó que el primer pago del décimo tercer mes a servidores públicos será el 20 de febrero de 2026. Consulta el calendario oficial por grupo.

Pago del Décimo tercer mes a servidores públicos adelantado

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El primer pago del décimo tercer mes para los servidores públicos en Panamá será entregado el jueves 20 de febrero de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de pagos publicado por la Contraloría General de la República.

Este desembolso corresponde al primer trimestre del año y representa un ingreso adicional para miles de funcionarios del Estado, quienes suelen destinarlo a gastos del hogar, compromisos financieros o ahorro.

La información fue confirmada junto con la publicación del calendario de pago de salarios del primer semestre de 2026, divulgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría, con el objetivo de facilitar la planificación financiera de los servidores públicos.

Fechas de pago a servidores públicos – febrero 2026

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos salariales se realizarán por grupo en las siguientes fechas:

  • Grupo 1:

    11 y 25 de febrero

  • Grupo 2:

    12 y 26 de febrero

  • Grupo 3:

    13 y 27 de febrero

Las autoridades recomendaron a los funcionarios verificar el grupo al que pertenecen, para conocer con exactitud la fecha en la que recibirán tanto su salario como el pago correspondiente del décimo tercer mes.

Lo que debes saber sobre el décimo tercer mes

  • Se paga en tres partidas durante el año.
  • El pago de febrero corresponde al primer trimestre.
  • Aplica para servidores públicos activos.
  • Se deposita junto al sistema regular de pagos del Estado.
