IMA pública las agroferias para esta semana: lista de los puntos de venta

La entidad recordó que los asistentes a las Agroferias deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Noemí Ruíz
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán el lunes 2 y martes 3 de febrero a nivel nacional, para la última semana del mes de enero.

La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del IMA para el lunes 2 de febrero

Panamá

  • Estacionamiento del Parque Omar, corregimiento de San Francisco

Agroferias del IMA para el martes 3 de febrero

Veraguas

  • Cuadro deportivo de San Pedro de El Espino, distrito de Santiago
  • Casa Comunal de Bello Redondo, en Bisvalles La Mesa

Panamá Este

  • Buenos Aires de Cañitas, distrito de Chepo

Los Santos

  • Parque de La Colorada, distrito de Los Santos

Colón

  • Casa Bomba Market, corregimiento Nueva Providencia, distrito de Colón

Panamá Oeste

  • Casa Cultural de Campana, distrito de Capira

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá

Coclé

  • Casa comunal de Villa de El Carmen, en Llano Norte, distrito de La Pintada

Chiriquí

  • Cancha Comunal de El Tejar, distrito de Alanje
