IMA pública las agroferias para esta semana: lista de los puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán el lunes 2 y martes 3 de febrero a nivel nacional, para la última semana del mes de enero.
La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.
Agroferias del IMA para el lunes 2 de febrero
Panamá
- Estacionamiento del Parque Omar, corregimiento de San Francisco
Agroferias del IMA para el martes 3 de febrero
Veraguas
- Cuadro deportivo de San Pedro de El Espino, distrito de Santiago
- Casa Comunal de Bello Redondo, en Bisvalles La Mesa
Panamá Este
- Buenos Aires de Cañitas, distrito de Chepo
Los Santos
- Parque de La Colorada, distrito de Los Santos
Colón
- Casa Bomba Market, corregimiento Nueva Providencia, distrito de Colón
Panamá Oeste
- Casa Cultural de Campana, distrito de Capira
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá
Coclé
- Casa comunal de Villa de El Carmen, en Llano Norte, distrito de La Pintada
Chiriquí
- Cancha Comunal de El Tejar, distrito de Alanje