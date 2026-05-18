Bomberos atienden incendio en edificio de Calle Uruguay

La mañana de este lunes 18 de mayo, el Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió un conato de incendio en el piso 20 del edificio PH Tower One, ubicado en Calle Uruguay.
Las unidades de los "camisas rojas" indicaron que el siniestro se limitó a un solo apartamento y que actualmente se realizan trabajos de ventilación en el área afectada. Por su parte, la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) iniciará las investigaciones para determinar las causas del hecho una vez que el humo sea eliminado por completo.