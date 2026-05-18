Bomberos atienden incendio en edificio de Calle Uruguay

Incendio en Calle Uruguay

Por Ana Canto La mañana de este lunes 18 de mayo, el Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió un conato de incendio en el piso 20 del edificio PH Tower One, ubicado en Calle Uruguay.

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Según los primeros informes de las autoridades, el foco del fuego fue controlado rápidamente. Como medida de seguridad, se procedió a la evacuación preventiva de los residentes a través de las escaleras, debido a que el uso de los elevadores fue suspendido durante las labores de extinción.

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Las unidades de los "camisas rojas" indicaron que el siniestro se limitó a un solo apartamento y que actualmente se realizan trabajos de ventilación en el área afectada. Por su parte, la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) iniciará las investigaciones para determinar las causas del hecho una vez que el humo sea eliminado por completo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2056359256656412869&partner=&hide_thread=false La mañana de este lunes se registró un incendio en un apartamento del piso 20 del PH Tower One ubicado en Calle Uruguay. El Cuerpo de Bomberos informó que las personas fueron evacuadas, el foco del fuego fue controlado y se realizó la ventilación del apartamento. pic.twitter.com/2yF5x8Enj7 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 18, 2026