ACODECO aclara que propinas obligatorias son ilegales y consumidores pueden reclamar dinero

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) reiteró que las propinas en restaurantes y comercios son completamente voluntarias y advirtió que los consumidores afectados por cobros obligatorios o irregulares pueden recuperar su dinero mediante una denuncia formal.

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El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, explicó que muchas personas no reportan estos casos debido a que consideran que se trata de montos pequeños, generalmente entre 2 y 3 dólares o porcentajes añadidos automáticamente a la cuenta.

Sin embargo, enfatizó que ningún establecimiento tiene autorización para exigir el pago de propinas a los clientes.

ACODECO advierte que las propinas obligatorias son ilegales

“La propina es voluntaria y el consumidor tiene derecho a decidir si la paga o no”, destacó Abadi Balid. “La propina es voluntaria y el consumidor tiene derecho a decidir si la paga o no”, destacó Abadi Balid.

La ACODECO señaló que los consumidores que hayan sido afectados por este tipo de prácticas pueden solicitar la devolución del dinero presentando la factura fiscal y formalizando la denuncia ante la institución.

Además, recordó que los comercios que incumplan las normas de protección al consumidor pueden enfrentar sanciones económicas.

La entidad indicó que esta disposición está contemplada en la Ley 45 de 2007, modificada posteriormente por la Ley 34 de 2016, las cuales establecen mecanismos para proteger a los consumidores frente a cobros indebidos.