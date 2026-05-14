Panamá aprueba ley que permitirá cambiar bebidas azucaradas por agua en combos de comida rápida

Los consumidores tendrán la opción de sustituir las bebidas azucaradas por agua en los combos de comida rápida sin costo adicional, tras la promulgación de la Ley 523 del 12 de mayo de 2026 en Gaceta Oficial.

“Los restaurantes de comida rápida deberán ofrecer como parte de los combos de alimento que comercialicen la opción de sustituir la bebida azucarada incluida por agua embotellada, con el registro sanitario correspondiente, sin costo adicional”, detalla el Artículo 3 de la Ley.

Añade que la norma se aplicará a todos los establecimientos comerciales de comida rápida que ofrezcan combos de alimentos y bebidas, sin distinción de tamaño o tipo, garantizando la aplicación efectiva en todo el territorio nacional.

“Los restaurantes de comida rápida deberán incluir en su menú, de forma clara y accesible, la opción de sustituir las bebidas azucaradas por agua en los combos ofrecidos, por elección del consumidor, sin costo adicional. Asimismo, deberán informar claramente a los consumidores sobre la disponibilidad de esta opción, a través de sus menús, carteles en los puntos de venta y en sus plataformas de comunicación, incluyendo redes sociales y sitios web”, agrega el documento.

Explica que el objetivo es fomentar hábitos de consumo responsables y saludables entre los consumidores en la República de Panamá, ofreciendo de manera accesible y sin costo adicional la opción de sustituir la bebida azucarada por agua en los combos de comida rápida, para promover así el bienestar general y la equidad social, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Panamá.

La Ley 523 comenzará a regir al año de su promulgación.