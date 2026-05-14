Panamá Nacionales -  14 de mayo de 2026 - 17:54

Asamblea Nacional concluye consultas sobre proyecto de ley de sustancia económica

La comisión de Economía de la Asamblea Nacional recibió aportes de diversos gremios, especialistas y sectores interesados en el proyecto de ley.

Asamblea Nacional concluye consultas sobre proyecto de ley de sustancia económica.

Asamblea Nacional concluye consultas sobre proyecto de ley de sustancia económica.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional finalizó este jueves 14 de mayo el proceso de consulta ciudadana sobre el Proyecto de Ley 641, el cual establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

Tras recibir los aportes de diversos gremios, especialistas y sectores interesados, la comisión anunció que la próxima semana iniciará la fase de evaluación de las recomendaciones. El objetivo de este análisis es considerar posibles modificaciones al texto original antes de que el proyecto avance a su primer debate.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, sustentó que el proyecto busca modernizar el Código Fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta y establecer requisitos de sustancia económica para las rentas pasivas de fuente extranjera.

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