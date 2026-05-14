IDAAN suspende servicio de agua en Panamá Este: estos son los sectores afectados

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre la suspensión temporal del suministro de agua potable en varios sectores de Panamá Este debido a trabajos que se realizan en la planta potabilizadora de Pacora.

Según explicó la entidad, actualmente se ejecuta el cambio de una tubería de 2 a 4 pulgadas en la línea de 24 pulgadas de agua tratada, mientras simultáneamente se desarrolla la limpieza del desarenador en la toma de agua cruda.

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Debido a estas labores, la planta potabilizadora de Pacora suspendió operaciones de manera temporal.

Sectores afectados por trabajos del IDAAN

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Realizamos el cambio de tubería de 2 a 4" en la línea de 24" de agua tratada. Simultáneamente, se ejecuta la limpieza del desarenador en la toma de agua cruda.



Por estas labores, la planta potabilizadora de Pacora suspende operaciones.… pic.twitter.com/z9QXSHqKe9 — IDAAN (@IDAANinforma) May 14, 2026

El IDAAN detalló que las comunidades afectadas son:

Montemadero

Castilla Real

Condado Real

Altos de Santa Clara

Las Garzas

Tataré

Pacora

San Diego

Tanara

Paso Blanco 1 y 2

Sectores aledaños

La institución no precisó cuánto tiempo permanecerá suspendido el suministro, pero indicó que los trabajos forman parte de las mejoras en el sistema de distribución de agua potable en Panamá Este.

Las autoridades recomendaron a los residentes tomar previsiones y hacer uso racional del agua almacenada mientras culminan las labores de mantenimiento y adecuación.