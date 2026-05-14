IDAAN suspende servicio de agua en Panamá Este: estos son los sectores afectados

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre la suspensión temporal del suministro de agua potable en varios sectores de Panamá Este debido a trabajos que se realizan en la planta potabilizadora de Pacora.
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Debido a estas labores, la planta potabilizadora de Pacora suspendió operaciones de manera temporal.
Sectores afectados por trabajos del IDAAN
El IDAAN detalló que las comunidades afectadas son:
- Montemadero
- Castilla Real
- Condado Real
- Altos de Santa Clara
- Las Garzas
- Tataré
- Pacora
- San Diego
- Tanara
- Paso Blanco 1 y 2
- Sectores aledaños
La institución no precisó cuánto tiempo permanecerá suspendido el suministro, pero indicó que los trabajos forman parte de las mejoras en el sistema de distribución de agua potable en Panamá Este.
Las autoridades recomendaron a los residentes tomar previsiones y hacer uso racional del agua almacenada mientras culminan las labores de mantenimiento y adecuación.