Minsa alerta que el 42 % de los panameños padece hipertensión y aumentan casos de diabetes

El Ministerio de Salud (MINSA) alertó sobre el aumento de enfermedades no transmisibles en el país, especialmente hipertensión arterial y diabetes, condiciones que afectan actualmente a una parte importante de la población panameña.

Según cifras oficiales divulgadas por la entidad, el 42 % de los panameños padece hipertensión arterial, mientras que aproximadamente el 15 % de las personas mayores de 15 años vive con diabetes tipo 2.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: CSS realiza primera craneotomía por tumor cerebral en Colón

Muriel Rodríguez explicó que la hipertensión es considerada una enfermedad silenciosa, aunque actualmente se detectan síntomas a edades más tempranas debido a estilos de vida poco saludables y problemas de alimentación.

MINSA: Síntomas asociados a la hipertensión

La hipertensión. Cortesía

Entre los principales síntomas asociados a la hipertensión se encuentran dolor de cabeza, cansancio, mareos e irritabilidad.

En el caso de la diabetes, la especialista señaló que las señales de alerta más frecuentes son aumento en la frecuencia urinaria, sed excesiva y pérdida considerable de peso.

Rodríguez advirtió además que uno de los problemas más críticos en Panamá es la obesidad.

2030 Panamá podría aumentar casos de obesidad

Indicó que tanto en Panamá como en la región de las Américas, el 46 % de la población presenta obesidad y se estima que para el año 2030 el 50 % de los panameños padezca esta condición.

La especialista explicó que estas enfermedades crónicas provocan complicaciones cardiovasculares y metabólicas, además de daños progresivos en distintos órganos del cuerpo.

Consecuencias de la diabetes

diabetes Sweet Life-unsplash

Entre las consecuencias más graves figuran problemas cardíacos, pérdida de visión, afectaciones cerebrales y daños en tejidos ocasionados por la diabetes.

El Minsa reiteró que prevenir estas enfermedades requiere adoptar hábitos saludables como mantener una alimentación balanceada, practicar actividad física regularmente, controlar el peso corporal y evitar el consumo de tabaco.

Las autoridades también recomendaron realizarse controles médicos anuales y disminuir el consumo de sal y azúcares, incluso en personas que no presenten síntomas.