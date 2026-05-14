CSS realiza primera craneotomía por tumor cerebral en Colón

La provincia de Colón marca un antes y un después en su historia médica con la ejecución exitosa de la primera craneotomía por tumor cerebral en el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero. Este procedimiento de alta complejidad fue realizado por la Caja de Seguro Social ( CSS ) a una paciente de 50 años, quien ingresó inicialmente por urgencias tras sufrir convulsiones.

Durante la cirugía, el equipo de especialistas realizó una apertura en el cráneo para acceder al área afectada y remover la masa tumoral. Según el Dr. Héctor Lezcano, neurocirujano de la instalación, la paciente se encuentra actualmente estable en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo monitoreo constante y sedación, a la espera de que el cerebro evolucione favorablemente en el postoperatorio.

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Las muestras extraídas han sido enviadas al servicio de Patología para determinar la naturaleza de las células y definir el diagnóstico final que guiará el tratamiento posterior.

Este logro evita que los pacientes colonenses deban ser trasladados a la Ciudad de Panamá para intervenciones neuroquirúrgicas críticas. Al respecto, el director general de la CSS, Dino Mon, destacó el impacto de este avance:

"Este logro es una señal de esperanza para los pacientes y sus familias. Significa que Colón avanza hacia procedimientos altamente especializados, que antes obligaban a trasladar a los pacientes a la ciudad capital, hoy comienzan a realizarse localmente, con talento humano capacitado, compromiso institucional y equipos preparados para salvar vidas".