Panamá Nacionales -  14 de mayo de 2026 - 15:58

¿Cómo solicitar videos del Centro de Operación Nacional de Seguridad para una denuncia?

El Ministerio de Seguridad Pública explicó el proceso que deben seguir para solicitar grabaciones de las cámaras de videovigilancia del CONC5.

CON explica cómo pedir grabaciones de videovigilancia. 

Por María Hernández

El Centro de Operación Nacional(CON) del Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer el procedimiento para solicitar videos de las cámaras de videovigilancia como evidencia en investigaciones relacionadas con delitos.

Las autoridades detallaron que, en caso de ser víctima de un hecho delictivo cerca de una cámara del CONC5, la persona debe acudir de inmediato a la Fiscalía o autoridad competente para interponer la denuncia correspondiente.

¿Qué información debe proporcionar la víctima al CON?

Al momento de realizar la denuncia se debe indicar:

  • Fecha del hecho
  • Hora aproximada
  • Ubicación exacta del incidente

El CON explicó que las grabaciones no se entregan directamente a particulares, sino únicamente a través de un oficio enviado por autoridades competentes como:

  • Fiscalías
  • Autoridades administrativas autorizadas

Esto, según indicaron, busca proteger la privacidad y garantizar la cadena de custodia de la evidencia.

Importante: videos solo se almacenan 30 días

Las autoridades también recordaron que los videos de videovigilancia solo permanecen almacenados durante un periodo de 30 días, por lo que recomiendan presentar la denuncia y solicitar las grabaciones lo antes posible.

