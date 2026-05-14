¿Cómo solicitar videos del Centro de Operación Nacional de Seguridad para una denuncia?

El Centro de Operación Nacional(CON) del Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer el procedimiento para solicitar videos de las cámaras de videovigilancia como evidencia en investigaciones relacionadas con delitos.
Puede leer: Licencia digital 2026: posible costo y cómo solicitarla en Panamá
¿Qué información debe proporcionar la víctima al CON?
Al momento de realizar la denuncia se debe indicar:
- Fecha del hecho
- Hora aproximada
- Ubicación exacta del incidente
El CON explicó que las grabaciones no se entregan directamente a particulares, sino únicamente a través de un oficio enviado por autoridades competentes como:
- Fiscalías
- Autoridades administrativas autorizadas
Esto, según indicaron, busca proteger la privacidad y garantizar la cadena de custodia de la evidencia.
Importante: videos solo se almacenan 30 días
Las autoridades también recordaron que los videos de videovigilancia solo permanecen almacenados durante un periodo de 30 días, por lo que recomiendan presentar la denuncia y solicitar las grabaciones lo antes posible.