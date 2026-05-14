Barbara Palvin y Dylan Sprouse confirman que serán padres en el Festival de Cannes

El actor Dylan Sprouse y su esposa, la modelo Barbara Palvin, anunciaron que están en la espera de su primer hijo. La pareja hizo pública la noticia durante su aparición en Cannes, sorprendiendo a fanáticos y medios internacionales.
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El festival de Cannes fue el escenario de la noticia
La pareja contrajo matrimonio en 2023 y ahora inicia una nueva etapa familiar. El anuncio también llega luego de que Barbara revelara el año pasado que se había sometido a una cirugía relacionada con endometriosis, una condición que afecta a millones de mujeres en el mundo.
Actualmente, Dylan tiene 33 años y Barbara 32, y ambos eligieron uno de los escenarios más mediáticos del entretenimiento internacional para confirmar la feliz noticia.