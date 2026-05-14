Entretenimiento Entretenimiento -  14 de mayo de 2026 - 15:57

Barbara Palvin y Dylan Sprouse confirman que serán padres en el Festival de Cannes

El actor Dylan Sprouse y la modelo Barbara Palvin confirmaron que están esperando su primer hijo durante su aparición en Cannes.

Barbara y Dylan anuncian su embarazo el Cannes. 

Barbara y Dylan anuncian su embarazo el Cannes. 

EFE/EPA/CLEMENS BILAN
María Hernández
Por María Hernández

El actor Dylan Sprouse y su esposa, la modelo Barbara Palvin, anunciaron que están en la espera de su primer hijo. La pareja hizo pública la noticia durante su aparición en Cannes, sorprendiendo a fanáticos y medios internacionales.

Dylan Sprouse es recordado mundialmente por protagonizar junto a su hermano la exitosa serie de Disney “Zack y Cody”, mientras que Barbara Palvin alcanzó reconocimiento internacional como una de las modelos y ángeles de Victoria's Secret.

a9968ec178a36b3b27dd5c8a541d9873230d3a1cw
Dylan Sprouse ser&aacute; padre junto a Barbara Palvin.

Dylan Sprouse será padre junto a Barbara Palvin.

Te puede interesar: Shakira, Madonna y BTS encabezarán el primer show de medio tiempo de una final del Mundial

El festival de Cannes fue el escenario de la noticia

La pareja contrajo matrimonio en 2023 y ahora inicia una nueva etapa familiar. El anuncio también llega luego de que Barbara revelara el año pasado que se había sometido a una cirugía relacionada con endometriosis, una condición que afecta a millones de mujeres en el mundo.

Actualmente, Dylan tiene 33 años y Barbara 32, y ambos eligieron uno de los escenarios más mediáticos del entretenimiento internacional para confirmar la feliz noticia.

Embed - Barbara Palvin on Instagram: ""
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo miercolito del 13 de mayo de 2026

VIDEO | Sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Panamá del 13 de mayo del 2026

Netflix presenta tráiler del nuevo universo de "La Casa de Papel"

Recomendadas

Más Noticias