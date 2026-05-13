Panamá Nacionales -  13 de mayo de 2026 - 17:06

¿Dónde depositar las facturas de la Lotería Fiscal para los sorteos de mayo?

Los ciudadanos interesados en participar en la Lotería Fiscal deben depositar sus sobres con facturas en los buzones habilitados.

¿Dónde depositar las facturas de la Lotería Fiscal para los sorteos?

¿Dónde depositar las facturas de la Lotería Fiscal para los sorteos?

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó a la ciudadanía que el plazo para depositar las facturas y participar en el próximo sorteo de la Lotería Fiscal está por finalizar. El retiro de las urnas a nivel nacional se llevará a cabo este viernes 15 de mayo.

Los ciudadanos interesados en participar deben depositar sus sobres con facturas en los buzones habilitados en diversos centros comerciales del país. El sorteo oficial está programado para el martes 19 de mayo.

La DGI exhorta a los contribuyentes a acudir a los puntos de recolección antes del retiro programado para este viernes, asegurando así su participación en esta iniciativa que busca incentivar la cultura de solicitar la factura legal en cada compra.

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Lotería fiscal: ¿Dónde ingresar los sobres con las facturas?

Albrook Mall

  • Magic Zone
  • Carrusel: planta baja

Altaplaza

  • Planta baja – Diagonal a Super Kart
  • Nivel 1 - Diagonal a Starbucks

Atrio Costa del Este

  • Frente a la escalera eléctricas, diagonal a Dental Lux

Balboa boutiques

  • Primer piso

Towncenter

  • Torre Norte, Nivel M3 - frente a la sala de ventas
  • Torre Norte, Nivel M1 - frente a Óptica López

Soho Mall

  • Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.

Megamall

  • Al frente del Super 99
  • Entrada principal: frente a Sportline

Centro comercial Los Pueblos

  • Pasillo central: frente a McDonald's

Los Andes Mall

  • Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
  • Planta baja, diagonal a la puerta 2

Westland Mall

  • Entrada 2 turquesa, frente a las escaleras eléctricas
  • Pasillo de Farmacias Arrocha

Colón 2000

  • Planta Baja

Santiago Mall

  • Subiendo las escaleras del food court

Federal Mall

  • Cerca de la entrada 7

Plaza Terronal

  • Entre el Supermercado El Rey y Do It Center

Chiriquí Mall

  • Vía Panamericana, San Pablo Viejo, Provincia de Chiriquí

Coclé: Sede de la DGI de Aguadulce y Penonomé

Darién: Sede de la DGI de Metetí

Herrera: Sede de la DGI de Chitré

Los Santos: Sede de la DGI de Los Santos

Bocas del Toro: Sede de la DGI de Changuinola e Isla Colón

Panamá: Todas las sedes de la DGI

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