¿Dónde depositar las facturas de la Lotería Fiscal para los sorteos de mayo?

¿Dónde depositar las facturas de la Lotería Fiscal para los sorteos?

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó a la ciudadanía que el plazo para depositar las facturas y participar en el próximo sorteo de la Lotería Fiscal está por finalizar. El retiro de las urnas a nivel nacional se llevará a cabo este viernes 15 de mayo.

Los ciudadanos interesados en participar deben depositar sus sobres con facturas en los buzones habilitados en diversos centros comerciales del país. El sorteo oficial está programado para el martes 19 de mayo.

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La DGI exhorta a los contribuyentes a acudir a los puntos de recolección antes del retiro programado para este viernes, asegurando así su participación en esta iniciativa que busca incentivar la cultura de solicitar la factura legal en cada compra.

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Lotería fiscal: ¿Dónde ingresar los sobres con las facturas?

Albrook Mall

Magic Zone

Carrusel: planta baja

Altaplaza

Planta baja – Diagonal a Super Kart

Nivel 1 - Diagonal a Starbucks

Atrio Costa del Este

Frente a la escalera eléctricas, diagonal a Dental Lux

Balboa boutiques

Primer piso

Towncenter

Torre Norte, Nivel M3 - frente a la sala de ventas

Torre Norte, Nivel M1 - frente a Óptica López

Soho Mall

Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.

Megamall

Al frente del Super 99

Entrada principal: frente a Sportline

Centro comercial Los Pueblos

Pasillo central: frente a McDonald's

Los Andes Mall

Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court

Planta baja, diagonal a la puerta 2

Westland Mall

Entrada 2 turquesa, frente a las escaleras eléctricas

Pasillo de Farmacias Arrocha

Colón 2000

Planta Baja

Santiago Mall

Subiendo las escaleras del food court

Federal Mall

Cerca de la entrada 7

Plaza Terronal

Entre el Supermercado El Rey y Do It Center

Chiriquí Mall

Vía Panamericana, San Pablo Viejo, Provincia de Chiriquí

Coclé: Sede de la DGI de Aguadulce y Penonomé

Darién: Sede de la DGI de Metetí

Herrera: Sede de la DGI de Chitré

Los Santos: Sede de la DGI de Los Santos

Bocas del Toro: Sede de la DGI de Changuinola e Isla Colón

Panamá: Todas las sedes de la DGI