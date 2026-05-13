¿Dónde depositar las facturas de la Lotería Fiscal para los sorteos de mayo?

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó a la ciudadanía que el plazo para depositar las facturas y participar en el próximo sorteo de la Lotería Fiscal está por finalizar. El retiro de las urnas a nivel nacional se llevará a cabo este viernes 15 de mayo.
La DGI exhorta a los contribuyentes a acudir a los puntos de recolección antes del retiro programado para este viernes, asegurando así su participación en esta iniciativa que busca incentivar la cultura de solicitar la factura legal en cada compra.
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Lotería fiscal: ¿Dónde ingresar los sobres con las facturas?
Albrook Mall
- Magic Zone
- Carrusel: planta baja
Altaplaza
- Planta baja – Diagonal a Super Kart
- Nivel 1 - Diagonal a Starbucks
Atrio Costa del Este
- Frente a la escalera eléctricas, diagonal a Dental Lux
Balboa boutiques
- Primer piso
Towncenter
- Torre Norte, Nivel M3 - frente a la sala de ventas
- Torre Norte, Nivel M1 - frente a Óptica López
Soho Mall
- Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.
Megamall
- Al frente del Super 99
- Entrada principal: frente a Sportline
Centro comercial Los Pueblos
- Pasillo central: frente a McDonald's
Los Andes Mall
- Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
- Planta baja, diagonal a la puerta 2
Westland Mall
- Entrada 2 turquesa, frente a las escaleras eléctricas
- Pasillo de Farmacias Arrocha
Colón 2000
- Planta Baja
Santiago Mall
- Subiendo las escaleras del food court
Federal Mall
- Cerca de la entrada 7
Plaza Terronal
- Entre el Supermercado El Rey y Do It Center
Chiriquí Mall
- Vía Panamericana, San Pablo Viejo, Provincia de Chiriquí
Coclé: Sede de la DGI de Aguadulce y Penonomé
Darién: Sede de la DGI de Metetí
Herrera: Sede de la DGI de Chitré
Los Santos: Sede de la DGI de Los Santos
Bocas del Toro: Sede de la DGI de Changuinola e Isla Colón
Panamá: Todas las sedes de la DGI