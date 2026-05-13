Panamá Nacionales -  13 de mayo de 2026 - 17:39

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 avanza hacia Chiriquí y Bocas del Toro

Los centros de atención estarán habilitados para recibir la documentación de estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026.

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

La jornada nacional de recepción de documentos del IFARHU avanza esta semana hacia el occidente del país y zonas comarcales. El proceso está dirigido a 24,497 estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

Los centros de atención estarán habilitados para recibir la documentación de estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario en las siguientes regiones:

  • Bocas del Toro: Sedes en Almirante, Isla Colón y Chiriquí Grande.

  • Chiriquí: Puntos de atención en Bugaba, David y Puerto Armuelles.

  • Comarca Ngäbe Buglé: Atención en el área de Kankintú.

La institución enfatiza que este paso es indispensable para formalizar el otorgamiento de las becas y apoyos económicos. Se exhorta a los acudientes y universitarios a verificar los horarios y requisitos específicos en el sitio web oficial para asegurar un trámite exitoso.

Los centros de atención y sedes regionales para la entrega están habilitados aquí www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

Embed - Ifarhu Panama en Instagram: "La jornada de recepción de documentos del IFARHU continúa desarrollándose a nivel nacional y corresponde ahora a estudiantes preseleccionados de Bocas del Toro, Almirante Isla Colón, Chiriquí Grande, Bugaba, David, y Puerto Armuelles, así como Kankintú en la comarca Ngäbe Buglé presentar sus requisitos para el Concurso General y el Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026. En esta fase serán atendidos 24,497 estudiantes de primaria, premedia, media y universidad que aplicaron a los programas de asistencia educativa que impulsa la institución en beneficio de la población estudiantil del país. El proceso busca garantizar que los estudiantes completen correctamente la entrega de la documentación requerida para continuar con el trámite de otorgamiento de becas y apoyos económicos."
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Concurso General de Becas: recepción de documentos del jueves 14 de mayo

IFARHU inicia cuarta semana de recepción de documentos del Concurso General de Becas

Concurso General de Becas: recepción de documentos del miércoles 13 de mayo

Recomendadas

Más Noticias