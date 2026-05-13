Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 avanza hacia Chiriquí y Bocas del Toro

La jornada nacional de recepción de documentos del IFARHU avanza esta semana hacia el occidente del país y zonas comarcales. El proceso está dirigido a 24,497 estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

Los centros de atención estarán habilitados para recibir la documentación de estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario en las siguientes regiones:

Bocas del Toro: Sedes en Almirante, Isla Colón y Chiriquí Grande.

Chiriquí: Puntos de atención en Bugaba, David y Puerto Armuelles.

Comarca Ngäbe Buglé: Atención en el área de Kankintú.

La institución enfatiza que este paso es indispensable para formalizar el otorgamiento de las becas y apoyos económicos. Se exhorta a los acudientes y universitarios a verificar los horarios y requisitos específicos en el sitio web oficial para asegurar un trámite exitoso.

Los centros de atención y sedes regionales para la entrega están habilitados aquí www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.