Concurso General de Becas: recepción de documentos del jueves 14 de mayo

Recepción de documentos del jueves 14 de mayo.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el jueves 14 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá y Veraguas, y la comarca Ngäbe Buglé.

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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 14 de mayo

Provincia de Panamá

Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

San Francisco

Río Abajo

Provincia de Veraguas

Terrenos de la Feria de Soná: 7:00 a.m. a 2:00 p.m

Distrito de Soná

Marañon

La Soledad

Guarumal

Distrito de Santiago

Santiago - Santiago Mall (Plaza octágono)

La Raya de Santa María

Carlos Santana (Santiago Mall - pasillo madison store)

Distrito de Santa Fe - Chancha techada de Santa Fe

Todos los colegios del corregimiento

Comarca Ngäbe Buglé - Cancha San Félix

Distrito de Besikó

Cerro Patena

Niba

Boca Balsa

Cerro Banco

Soloy

Plan de Chorcha

Camaron Arriba

Namnoní

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.