Concurso General de Becas: recepción de documentos del jueves 14 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el jueves 14 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá y Veraguas, y la comarca Ngäbe Buglé.
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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 14 de mayo
Provincia de Panamá
Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
- San Francisco
- Río Abajo
Provincia de Veraguas
Terrenos de la Feria de Soná: 7:00 a.m. a 2:00 p.m
Distrito de Soná
- Marañon
- La Soledad
- Guarumal
Distrito de Santiago
- Santiago - Santiago Mall (Plaza octágono)
- La Raya de Santa María
- Carlos Santana (Santiago Mall - pasillo madison store)
Distrito de Santa Fe - Chancha techada de Santa Fe
- Todos los colegios del corregimiento
Comarca Ngäbe Buglé - Cancha San Félix
Distrito de Besikó
- Cerro Patena
- Niba
- Boca Balsa
- Cerro Banco
- Soloy
- Plan de Chorcha
- Camaron Arriba
- Namnoní
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.