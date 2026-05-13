Panamá Nacionales -  13 de mayo de 2026 - 16:02

Concurso General de Becas: recepción de documentos del jueves 14 de mayo

La recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 se concentrará en Panamá y Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé.

Recepción de documentos del jueves 14 de mayo. 

Recepción de documentos del jueves 14 de mayo. 

IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el jueves 14 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá y Veraguas, y la comarca Ngäbe Buglé.

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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 14 de mayo

Provincia de Panamá

Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

  • San Francisco
  • Río Abajo

Provincia de Veraguas

Terrenos de la Feria de Soná: 7:00 a.m. a 2:00 p.m

Distrito de Soná

  • Marañon
  • La Soledad
  • Guarumal

Distrito de Santiago

  • Santiago - Santiago Mall (Plaza octágono)
  • La Raya de Santa María
  • Carlos Santana (Santiago Mall - pasillo madison store)

Distrito de Santa Fe - Chancha techada de Santa Fe

  • Todos los colegios del corregimiento

Comarca Ngäbe Buglé - Cancha San Félix

Distrito de Besikó

  • Cerro Patena
  • Niba
  • Boca Balsa
  • Cerro Banco
  • Soloy
  • Plan de Chorcha
  • Camaron Arriba
  • Namnoní

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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