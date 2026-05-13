Lotería Fiscal Nacionales -  13 de mayo de 2026 - 15:36

Lotería Fiscal: últimos días para entregar sobres con facturas

El Ministerio de Economía y Finanzas reiteró que hasta este viernes 15 de mayo podrán depositar sus sobres con facturas para participar en la Lotería Fiscal.

MEF recuerda requisitos para participar en la Lotería Fiscal. 

MEF recuerda requisitos para participar en la Lotería Fiscal. 

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María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó a la población que hasta este viernes 15 de mayo estarán habilitadas las urnas a nivel nacional para depositar las facturas y participar en la Lotería Fiscal regional.

Las facturas participantes deben haber sido emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026.

Premios de la Lotería Fiscal

Cada región contará con un total de B/.110 mil en premios, sumando B/.440 mil a nivel nacional.

En cada sorteo se entregarán:

  • 10 premios de B/.1,000
  • 10 premios de B/.5,000
  • 5 premios de B/.10,000

¿Cuántas facturas se necesitan?

El mínimo para participar es de cinco facturas y no existe un monto mínimo de compra.

Las autoridades indicaron que incluso pueden participar facturas de centavos o exentas de ITBMS.

Además, si la factura no tiene nombre ni número de cédula, estos datos pueden escribirse en la parte trasera del documento.

Nuevos requisitos para los sobres

El MEF pidió especial atención a los requisitos establecidos para evitar descalificaciones:

  • Sobre blanco o manila
  • Tamaño 8 ½ x 11 o tamaño carta
  • Puede ser más pequeño, pero no más grande
  • No debe tener stickers
  • No debe estar decorado
  • No debe tener colores llamativos ni objetos adicionales

Datos obligatorios en el sobre

Los sobres deben incluir:

  • Nombre completo
  • Número de cédula
  • Correo electrónico
  • Dirección física
  • Número de teléfono

Fechas y regiones de los sorteos

  • 19 de mayo: Región de Panamá – Los Andes Mall
  • 21 de mayo: Panamá Oeste, Colón y Darién – Westland Mall, Arraiján
  • 26 de mayo: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas – David Federal Mall
  • 28 de mayo: Herrera, Los Santos y Coclé – Mall Paseo Central de Chitré

Las autoridades reiteraron el llamado a cumplir correctamente con todos los requisitos para evitar inconvenientes durante el proceso de participación.

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