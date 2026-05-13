Lotería Fiscal: últimos días para entregar sobres con facturas

MEF recuerda requisitos para participar en la Lotería Fiscal.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó a la población que hasta este viernes 15 de mayo estarán habilitadas las urnas a nivel nacional para depositar las facturas y participar en la Lotería Fiscal regional.

Las facturas participantes deben haber sido emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026.

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Premios de la Lotería Fiscal

Cada región contará con un total de B/.110 mil en premios, sumando B/.440 mil a nivel nacional.

En cada sorteo se entregarán:

10 premios de B/.1,000

10 premios de B/.5,000

5 premios de B/.10,000

¿Cuántas facturas se necesitan?

El mínimo para participar es de cinco facturas y no existe un monto mínimo de compra.

Las autoridades indicaron que incluso pueden participar facturas de centavos o exentas de ITBMS.

Además, si la factura no tiene nombre ni número de cédula, estos datos pueden escribirse en la parte trasera del documento.

Nuevos requisitos para los sobres

El MEF pidió especial atención a los requisitos establecidos para evitar descalificaciones:

Sobre blanco o manila

Tamaño 8 ½ x 11 o tamaño carta

Puede ser más pequeño, pero no más grande

No debe tener stickers

No debe estar decorado

No debe tener colores llamativos ni objetos adicionales

Datos obligatorios en el sobre

Los sobres deben incluir:

Nombre completo

Número de cédula

Correo electrónico

Dirección física

Número de teléfono

Fechas y regiones de los sorteos

19 de mayo: Región de Panamá – Los Andes Mall

Región de Panamá – Los Andes Mall 21 de mayo: Panamá Oeste, Colón y Darién – Westland Mall, Arraiján

Panamá Oeste, Colón y Darién – Westland Mall, Arraiján 26 de mayo: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas – David Federal Mall

Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas – David Federal Mall 28 de mayo: Herrera, Los Santos y Coclé – Mall Paseo Central de Chitré

Las autoridades reiteraron el llamado a cumplir correctamente con todos los requisitos para evitar inconvenientes durante el proceso de participación.