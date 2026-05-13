Marco Rubio posa con el atuendo que usó Nicolás Maduro durante su captura en Venezuela

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, posa con el atuendo que usó Nicolás Maduro durante su captura.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, posó para una fotografía en el avión presidencial, rumbo a China, con la ropa deportiva que llevaba el expresidente de Venezuela, Nicolas Maduro, durante su captura el pasado 3 de enero por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

"¡El secretario Rubio luciendo las Nike Tech 'Venezuela' en el Air Force One!", publicó en su cuenta de X el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steve Cheung, con la imagen de Rubio a bordo del AF1 que se dirige a Pekín para el encuentro del presidente, Donald Trump, con su homólogo chino, Xi Jinping.

La imagen de Rubio portando la sudadera gris completa y recostado sobre una de las puertas del avión presidencial se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, principalmente por activistas republicanos y funcionarios de la Casa Blanca.

La vestimenta es del mismo modelo que llevaba puesto Maduro cuando fue capturado en Caracas y traslado a Estados Unidos, según las fotografías divulgadas por Trump a comienzos de año en su cuenta de Truth Social.

La imagen de Maduro con la vestimenta fue motivo de miles de publicaciones, memes y bromas en redes sociales e incluso utilizado como disfraz en fiestas alrededor del mundo.

Rubio, de 54 años, ha sido mencionado, en encuestas y por medios locales, junto al vicepresidente J.D Vance, como dos de las opciones republicanas más visibles de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

A principios de 2026, Trump fue consultado sobre el tema y aseguró que ambos (Rubio y Vance) son "grandes líderes", aunque destacó que uno es más "diplomático" que el otro, en referencia al secretario de Estado.

Previo a la captura de Maduro en enero, Rubio fue de los funcionarios estadounidenses más críticos sobre su Gobierno, describiéndolo como "ilegitimo" y defendió el uso de la fuerza militar de Washington para lograr su detención en la capital venezolana.

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FUENTE: EFE