Suspenden juicio contra Evo Morales y ordenan su captura en Bolivia

La justicia de Bolivia suspendió el juicio contra el expresidente Evo Morales y ordenó su captura, en una decisión que vuelve a colocar al exmandatario en el centro del escenario político y judicial del país.
Contenido de interés: AIG reforzará ciberseguridad en instituciones públicas de Panamá
Evo Morales enfrenta nuevo escenario judicial
Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, mantiene una fuerte influencia política dentro del país y continúa siendo una figura clave dentro del Movimiento al Socialismo (MAS).
La suspensión del juicio y la orden de captura podrían intensificar las tensiones políticas entre sectores afines al exmandatario y el actual panorama institucional boliviano.
Expectativa por reacción política en Bolivia
La decisión judicial ha generado expectativa sobre posibles reacciones políticas y movilizaciones en Bolivia, donde Morales mantiene respaldo de diversos sectores sociales y sindicales.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si se ejecutará de inmediato la orden de captura ni si la defensa del expresidente presentará recursos legales.
FUENTE: EFE