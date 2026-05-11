Suspenden juicio contra Evo Morales y ordenan su captura en Bolivia

La justicia de Bolivia suspendió el juicio contra el expresidente Evo Morales y ordenó su captura, en una decisión que vuelve a colocar al exmandatario en el centro del escenario político y judicial del país.

La medida fue adoptada por las autoridades judiciales en medio del proceso que enfrenta Morales, aunque hasta el momento no se han divulgado mayores detalles oficiales sobre el alcance de la resolución ni las acciones inmediatas que ejecutarán las autoridades.

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Evo Morales enfrenta nuevo escenario judicial

Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, mantiene una fuerte influencia política dentro del país y continúa siendo una figura clave dentro del Movimiento al Socialismo (MAS).

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La suspensión del juicio y la orden de captura podrían intensificar las tensiones políticas entre sectores afines al exmandatario y el actual panorama institucional boliviano.

Expectativa por reacción política en Bolivia

La decisión judicial ha generado expectativa sobre posibles reacciones políticas y movilizaciones en Bolivia, donde Morales mantiene respaldo de diversos sectores sociales y sindicales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se ejecutará de inmediato la orden de captura ni si la defensa del expresidente presentará recursos legales.

FUENTE: EFE