EE.UU. libera archivos secretos sobre ovnis y posibles formas de vida extraterrestre

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la desclasificación de archivos gubernamentales relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), conocidos popularmente como ovnis.
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EE.UU. desclasifica videos y archivos inéditos sobre ovnis
Según el comunicado oficial, los ciudadanos podrán consultar la información a través del portal gubernamental Portal oficial de archivos UAP de EE.UU..
El catálogo inicial incluye:
- Fotografías.
- Videos inéditos.
- Informes oficiales.
- Documentos de inteligencia.
En total, fueron liberados 162 archivos que serán actualizados progresivamente.
Varias agencias participaron en la desclasificación
El proceso involucra a distintas agencias estadounidenses, entre ellas:
- Casa Blanca
- Oficina del Director de Inteligencia Nacional
- NASA
- FBI
- Departamento de Energía de Estados Unidos
- Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios
Esta última entidad fue creada en 2022 para investigar reportes de fenómenos aéreos y marítimos no identificados.
Secretario de Guerra habla de “especulaciones justificadas”
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que durante años estos archivos estuvieron ocultos bajo clasificación oficial.
No confirman existencia extraterrestre
Aunque los documentos abordan fenómenos no identificados y posibles indicios relacionados con vida extraterrestre, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente la existencia de seres extraterrestres.
La publicación forma parte de una estrategia de transparencia impulsada por el gobierno estadounidense sobre fenómenos aéreos inexplicables.
FUENTE: EFE