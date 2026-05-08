Panamá Internacionales -  8 de mayo de 2026 - 11:56

EE.UU. libera archivos secretos sobre ovnis y posibles formas de vida extraterrestre

Estados Unidos publicó documentos, fotos y videos inéditos sobre ovnis y fenómenos anómalos no identificados tras orden de transparencia.

EE.UU. desclasifica videos y archivos inéditos sobre ovnis
EE.UU. desclasifica videos y archivos inéditos sobre ovnisEFE
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la desclasificación de archivos gubernamentales relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), conocidos popularmente como ovnis.

La medida llega luego de que el presidente Donald Trump anunciara en febrero un proceso de transparencia sobre este tipo de fenómenos.

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EE.UU. desclasifica videos y archivos inéditos sobre ovnis

Según el comunicado oficial, los ciudadanos podrán consultar la información a través del portal gubernamental Portal oficial de archivos UAP de EE.UU..

El catálogo inicial incluye:

  • Fotografías.
  • Videos inéditos.
  • Informes oficiales.
  • Documentos de inteligencia.

En total, fueron liberados 162 archivos que serán actualizados progresivamente.

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Varias agencias participaron en la desclasificación

El proceso involucra a distintas agencias estadounidenses, entre ellas:

  • Casa Blanca
  • Oficina del Director de Inteligencia Nacional
  • NASA
  • FBI
  • Departamento de Energía de Estados Unidos
  • Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios

Esta última entidad fue creada en 2022 para investigar reportes de fenómenos aéreos y marítimos no identificados.

Secretario de Guerra habla de “especulaciones justificadas”

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que durante años estos archivos estuvieron ocultos bajo clasificación oficial.

“Estos archivos han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”, expresó. “Estos archivos han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”, expresó.

No confirman existencia extraterrestre

Aunque los documentos abordan fenómenos no identificados y posibles indicios relacionados con vida extraterrestre, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente la existencia de seres extraterrestres.

La publicación forma parte de una estrategia de transparencia impulsada por el gobierno estadounidense sobre fenómenos aéreos inexplicables.

FUENTE: EFE

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