EE.UU. libera archivos secretos sobre ovnis y posibles formas de vida extraterrestre

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la desclasificación de archivos gubernamentales relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), conocidos popularmente como ovnis.

La medida llega luego de que el presidente Donald Trump anunciara en febrero un proceso de transparencia sobre este tipo de fenómenos.

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EE.UU. desclasifica videos y archivos inéditos sobre ovnis

Según el comunicado oficial, los ciudadanos podrán consultar la información a través del portal gubernamental Portal oficial de archivos UAP de EE.UU..

El catálogo inicial incluye:

Fotografías.

Videos inéditos.

Informes oficiales.

Documentos de inteligencia.

En total, fueron liberados 162 archivos que serán actualizados progresivamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052761480689291668?s=20&partner=&hide_thread=false El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), después de que el presidente Donald Trump anunciara en febrero este proceso de transparencia… pic.twitter.com/Hd5yopnP7b — Telemetro Reporta (@TReporta) May 8, 2026

Varias agencias participaron en la desclasificación

El proceso involucra a distintas agencias estadounidenses, entre ellas:

Casa Blanca

Oficina del Director de Inteligencia Nacional

NASA

FBI

Departamento de Energía de Estados Unidos

Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios

Esta última entidad fue creada en 2022 para investigar reportes de fenómenos aéreos y marítimos no identificados.

Secretario de Guerra habla de “especulaciones justificadas”

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que durante años estos archivos estuvieron ocultos bajo clasificación oficial.

“Estos archivos han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”, expresó. “Estos archivos han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”, expresó.

No confirman existencia extraterrestre

Aunque los documentos abordan fenómenos no identificados y posibles indicios relacionados con vida extraterrestre, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente la existencia de seres extraterrestres.

La publicación forma parte de una estrategia de transparencia impulsada por el gobierno estadounidense sobre fenómenos aéreos inexplicables.

FUENTE: EFE