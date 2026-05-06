CNN de luto: Muere Ted Turner, fundador y pionero de las noticias 24 horas

Muere Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas

El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de la cadena CNN , falleció este miércoles a los 87 años, según confirmó la propia televisora.

Nacido en 1938 en Cincinnati, Turner marcó un antes y un después en la historia de los medios al lanzar en 1980 el primer canal de noticias con cobertura continua las 24 horas, revolucionando la forma en que el mundo consume información.

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Fallece Ted Turner, creador de CNN

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052037408011542688?s=20&partner=&hide_thread=false Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980, ha fallecido a los 87 años, según informó la empresa este miércoles.



La Cable News Network dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su… pic.twitter.com/E0caikJcv8 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 6, 2026

Con la creación de CNN, Turner impulsó el concepto de información en tiempo real a escala global, posicionando a la cadena como referencia en la cobertura de:

Conflictos bélicos

Elecciones presidenciales

Desastres naturales

Grandes acontecimientos internacionales

El propio Turner consideraba este proyecto como “el mayor logro de su vida”.

Imperio mediático

Además de CNN, el empresario construyó un importante conglomerado de medios que incluyó cadenas como:

TBS

TNT

Su influencia fue clave en la transformación de la comunicación moderna.

Apodado “La Boca del Sur” por su estilo directo, Turner también destacó por su trabajo filantrópico, incluyendo la creación de la Fundación de las Naciones Unidas, destinada a apoyar iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas.

Asimismo, promovió causas como:

La conservación ambiental

El desarme nuclear

La cooperación internacional

Turner también incursionó en el deporte, siendo propietario de los Atlanta Braves.

En 1991 fue nombrado Persona del Año por la revista Time, en reconocimiento a su impacto global en los medios de comunicación.

Últimos años

En 2018, el empresario reveló que padecía Demencia con cuerpos de Lewy, condición que lo llevó a reducir su vida pública.

Turner deja cinco hijos, catorce nietos y dos bisnietos, consolidando un legado que transformó para siempre la industria informativa.

FUENTE: EFE