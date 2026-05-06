CNN de luto: Muere Ted Turner, fundador y pionero de las noticias 24 horas

El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de la cadena CNN, falleció este miércoles a los 87 años, según confirmó la propia televisora.
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Fallece Ted Turner, creador de CNN
Con la creación de CNN, Turner impulsó el concepto de información en tiempo real a escala global, posicionando a la cadena como referencia en la cobertura de:
- Conflictos bélicos
- Elecciones presidenciales
- Desastres naturales
- Grandes acontecimientos internacionales
El propio Turner consideraba este proyecto como “el mayor logro de su vida”.
Imperio mediático
Además de CNN, el empresario construyó un importante conglomerado de medios que incluyó cadenas como:
- TBS
- TNT
Su influencia fue clave en la transformación de la comunicación moderna.
Apodado “La Boca del Sur” por su estilo directo, Turner también destacó por su trabajo filantrópico, incluyendo la creación de la Fundación de las Naciones Unidas, destinada a apoyar iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas.
Asimismo, promovió causas como:
- La conservación ambiental
- El desarme nuclear
- La cooperación internacional
Turner también incursionó en el deporte, siendo propietario de los Atlanta Braves.
En 1991 fue nombrado Persona del Año por la revista Time, en reconocimiento a su impacto global en los medios de comunicación.
Últimos años
En 2018, el empresario reveló que padecía Demencia con cuerpos de Lewy, condición que lo llevó a reducir su vida pública.
Turner deja cinco hijos, catorce nietos y dos bisnietos, consolidando un legado que transformó para siempre la industria informativa.
FUENTE: EFE