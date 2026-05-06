Ofertas de empleo en Panamá: vacantes en Chiriquí y Darién por la CCIAP

Nuevas oportunidades laborales fueron anunciadas esta semana por la Cámara de Comercio, con vacantes disponibles en provincias como Chiriquí y Darién, así como en organismos internacionales.
A continuación, te detallamos las principales ofertas de empelo:
Programa de Naciones Unidas (PNUD)
Vacante: Notificador / Divulgador Empadronador
Requisitos:
Estudios superiores en:
- Desarrollo comunitario
- Trabajo social
- Ambiente
- Comunicación social
- Agronomía, forestal, geografía, historia o afines
Mínimo 3 años de experiencia en:
- Trabajo comunitario
- Aplicación de encuestas
- Coordinación en campo (preferiblemente en áreas rurales)
Experiencia en:
- Atención al público
- Recopilación de información
Se valora experiencia en:
- Empadronamiento
- Encuestas sociales, económicas y ambientales
David, Chiriquí – Boyer Rent a Car
1. Agente de ventas
- Diploma de secundaria
- Mayor de 23 años
- Licencia de conducir tipo C
- Bilingüe (español e inglés)
- Experiencia en servicio al cliente
Habilidades:
- Comunicación asertiva
- Trabajo en equipo
- Orientación a soluciones
2. Agente de atención al cliente
- Bachiller completo
- Licencia de conducir
- Bilingüe (inglés y español)
- Experiencia en ventas y atención al cliente
Disponibilidad para:
- Turnos rotativos
- Domingos y días festivos
Darién – Empresa ferretera (vía Conserta)
Vacante: Representante de ventas
Requisitos:
- Bachiller completo
- Mínimo 2 años de experiencia en ventas
- Experiencia en productos ferreteros (valorada)
- Auto propio y licencia de conducir
- Disponibilidad inmediata
- Perfil orientado a resultados y productividad
Met and Pet
Vacante: Asesor de ventas (línea de mascotas)
Requisitos:
- Licencia de conducir
- Disponibilidad para giras en zonas asignadas
Todas estas oportunidades están disponibles en la plataforma: panacamara.com