Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 09:44

Ofertas de empleo en Panamá: vacantes en Chiriquí y Darién por la CCIAP

La Cámara de Comercio, a través de María Eugenia, presentó nuevas oportunidades de empleo en distintas provincias y sectores.

Cámara de Comercio anuncia nuevas ofertas de empleos.

Por María Hernández

Nuevas oportunidades laborales fueron anunciadas esta semana por la Cámara de Comercio, con vacantes disponibles en provincias como Chiriquí y Darién, así como en organismos internacionales.

A continuación, te detallamos las principales ofertas de empelo:

Programa de Naciones Unidas (PNUD)

Vacante: Notificador / Divulgador Empadronador

Requisitos:

Estudios superiores en:

  • Desarrollo comunitario
  • Trabajo social
  • Ambiente
  • Comunicación social
  • Agronomía, forestal, geografía, historia o afines

Mínimo 3 años de experiencia en:

  • Trabajo comunitario
  • Aplicación de encuestas
  • Coordinación en campo (preferiblemente en áreas rurales)

Experiencia en:

  • Atención al público
  • Recopilación de información

Se valora experiencia en:

  • Empadronamiento
  • Encuestas sociales, económicas y ambientales

David, Chiriquí – Boyer Rent a Car

1. Agente de ventas

  • Diploma de secundaria
  • Mayor de 23 años
  • Licencia de conducir tipo C
  • Bilingüe (español e inglés)
  • Experiencia en servicio al cliente

Habilidades:

  • Comunicación asertiva
  • Trabajo en equipo
  • Orientación a soluciones

2. Agente de atención al cliente

  • Bachiller completo
  • Licencia de conducir
  • Bilingüe (inglés y español)
  • Experiencia en ventas y atención al cliente

Disponibilidad para:

  • Turnos rotativos
  • Domingos y días festivos

Darién – Empresa ferretera (vía Conserta)

Vacante: Representante de ventas

Requisitos:

  • Bachiller completo
  • Mínimo 2 años de experiencia en ventas
  • Experiencia en productos ferreteros (valorada)
  • Auto propio y licencia de conducir
  • Disponibilidad inmediata
  • Perfil orientado a resultados y productividad

Met and Pet

Vacante: Asesor de ventas (línea de mascotas)

Requisitos:

  • Licencia de conducir
  • Disponibilidad para giras en zonas asignadas

Todas estas oportunidades están disponibles en la plataforma: panacamara.com

