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Diputado Roberto Zúñiga atribuye el problema del desempleo a las decisiones del pasado

El diputado de Vamos, Roberto Zúñiga, manifestó que la situación del empleo que vive el país, es producto de decisiones que se tomaron en el pasado, y problemas como la corrupción que han afectado el desarrollo económico. Señaló que uno de los retos más difíciles que ha enfrentado ha sido ver que existen colegas persiguiendo intereses particulares y no el bien del país.