Panamá Entrevistas - 5 de mayo de 2026 - 08:42
Diputado Roberto Zúñiga atribuye el problema del desempleo a las decisiones del pasado
El diputado de Vamos, Roberto Zúñiga, manifestó que la situación del empleo que vive el país, es producto de decisiones que se tomaron en el pasado, y problemas como la corrupción que han afectado el desarrollo económico. Señaló que uno de los retos más difíciles que ha enfrentado ha sido ver que existen colegas persiguiendo intereses particulares y no el bien del país.