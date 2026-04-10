Diputados demandan eslogan "Con paso firme" en placas vehiculares

Los diputados de la bancada independiente Vamos presentaron este viernes una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución que aprobó incluir el eslogan “Con paso firme” en las placas vehiculares para el periodo 2026-2030.

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Cuestionan funciones de la ATTT

El diputado Roberto Zúñiga explicó que la acción legal se fundamenta en una presunta extralimitación de funciones por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Según indicó, la entidad tiene competencias técnicas relacionadas con aspectos como el tamaño, color y materiales de las placas, pero no para incluir mensajes o eslóganes.

Diputados señalan posible contenido político

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Zúñiga argumentó que el lema aprobado no representa un elemento nacional, sino que podría interpretarse como propaganda política del Gobierno.

“Lejos de ser algo representativo para el país, establece una propaganda política”, señaló.

Demanda de nulidad en análisis

La Corte Suprema deberá ahora evaluar la demanda presentada por los diputados independientes y determinar si la resolución impugnada se ajusta o no a la legalidad vigente.

El caso abre el debate sobre los límites de las instituciones en el uso de elementos públicos para mensajes institucionales o políticos.