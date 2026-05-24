Panamá Nacionales -  24 de mayo de 2026 - 15:22

María Corina Machado sostiene encuentro con el embajador de Israel en Panamá

El diplomático compartió con María Corina Machado el deseo de que Venezuela regrese pronto a la libertad y la democracia.

María Corina Machado sostiene encuentro con el embajador de Israel en Panamá.

María Corina Machado sostiene encuentro con el embajador de Israel en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El embajador de Israel en Panamá, Itai Bardov, se reunió con la dirigente venezolana, María Corina Machado, en el marco de su visita por el país.

El diplomático compartió el deseo de que Venezuela regrese pronto a la libertad y la democracia, y que se restablezcan las relaciones entre Venezuela e Israel.

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