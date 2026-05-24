María Corina Machado sostiene encuentro con el embajador de Israel en Panamá.

El embajador de Israel en Panamá, Itai Bardov, se reunió con la dirigente venezolana, María Corina Machado, en el marco de su visita por el país.
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El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, se reunió con la dirigente venezolana, María Corina Machado, en el marco de su visita por el país.— Telemetro Reporta (@TReporta) May 24, 2026
El diplomático compartió el deseo de que Venezuela regrese pronto a la libertad y la democracia, y que se restablezcan las… pic.twitter.com/pU7Wjlkt6F