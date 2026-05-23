María Corina Machado destaca apoyo de Panamá a la causa democrática venezolana

La líder opositora venezolana, María Corina Machado , manifestó este sábado su agradecimiento a Panamá por su respaldo a los migrantes venezolanos y por custodiar una copia de las actas de las elecciones presidenciales realizadas en su país el 28 de julio de 2024.

“Gracias a sus instituciones, a su gobierno, al presidente Mulino, al canciller Javier Martínez Acha, a todos los miembros de sus equipos que nos han recibido como lo que somos, hermanos de lucha, porque la libertad de Venezuela va a representar la libertad de las Américas para siempre”, señaló.

Asimismo, la dirigente expresó que, junto a diferentes sectores de la oposición, mantiene el firme propósito de liberar a su país y consolidar una transición democrática. “Aquí hay un objetivo y es liberar a nuestro país. Un propósito, la transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas donde voten todos los venezolanos dentro y fuera del país. Y hoy aquí ratificamos ese propósito”, enfatizó.

Por otro lado, detalló la severa crisis humanitaria y económica que actualmente se vive en Venezuela:

“Yo quiero que el mundo entero sepa hoy desde aquí en Panamá que la prioridad de todo lo que hemos estado discutiendo es la angustia de lo que está viviendo el venezolano hoy y la verdad de lo que está sufriendo cada madre venezolana hoy, el mundo tiene que entenderlo. Cuando escuchan que el régimen trata de borrar, de maquillar, de disfrazar el horror de lo que es la vida en Venezuela y se voltean y abre una nevera vacía. Sí, los anaqueles están llenos, no como en los años de hambre del 2016 y 17 que no había comida, ahora hay comida, pero no lo pueden pagar. Y nuestros chamos están yendo dos días a la semana a la escuela porque un maestro te gana 1 dólar al día. Esa es la verdad y esa es la angustia y por eso estamos aquí hoy, porque nosotros tenemos que lograr que esta tragedia se detenga y que nuestra gente regrese”. “Yo quiero que el mundo entero sepa hoy desde aquí en Panamá que la prioridad de todo lo que hemos estado discutiendo es la angustia de lo que está viviendo el venezolano hoy y la verdad de lo que está sufriendo cada madre venezolana hoy, el mundo tiene que entenderlo. Cuando escuchan que el régimen trata de borrar, de maquillar, de disfrazar el horror de lo que es la vida en Venezuela y se voltean y abre una nevera vacía. Sí, los anaqueles están llenos, no como en los años de hambre del 2016 y 17 que no había comida, ahora hay comida, pero no lo pueden pagar. Y nuestros chamos están yendo dos días a la semana a la escuela porque un maestro te gana 1 dólar al día. Esa es la verdad y esa es la angustia y por eso estamos aquí hoy, porque nosotros tenemos que lograr que esta tragedia se detenga y que nuestra gente regrese”.

Finalmente, Machado invitó a la comunidad venezolana residente en Panamá a un encuentro que se llevará a cabo a las 4:00 p.m. de este sábado en la Avenida Cuba.