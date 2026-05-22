María Corina Machado llega a Panamá y se reunirá con el presidente Mulino

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, llegó la noche de este jueves a Panamá. Como parte de su gira internacional, Machado compartirá con la comunidad de venezolanos residentes en el país y mantendrá una reunión oficial con el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Durante su intervención, Machado indicó que los ciudadanos de su país han aprendido a construir una nación resiliente, humana, solidaria y valiente.

Asimismo, afirmó que reconoce el papel fundamental que representa Panamá en el proceso de restauración de la democracia en Venezuela, destacando que en territorio panameño se resguardan de forma segura las actas de los comicios presidenciales venezolanos de 2024.

Durante su estadía en el país, la líder opositora también se reunirá con el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, y con un grupo de ciudadanos venezolanos residentes en Panamá.