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Equipo de Telemetro Reporta galardonado con el Premio Nacional de Periodismo

Nuestros compañeros de Telemetro Reporta Milagros Córdoba y su camarógrafo Roberto Zambrano fueron galardonados en la gala 30 del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Mejor Trabajo de Periodismo Especializado con su reportaje “Cuando los muertos hablan”. También fueron distinguidos nuestros compañeros Zelideth Cortez y su camarógrafo Derick Méndez con la mención honorífica por Mejor Cobertura Noticiosa con su reportaje “Cuando el sistema de salud falla, errores que cuestan vidas”.