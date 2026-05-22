IMA inicia la venta de productos en la nueva Tienda del Pueblo en Alcalde Díaz

Inicia la venta en la Tienda del Pueblo en Alcalde Díaz del IMA.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) inició la venta de productos en la Tienda del Pueblo, ubicada en el Mercado Municipal de Alcalde Díaz, en la región de Panamá Norte.

Las instalaciones serán inauguradas con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel de Mulino.

Este nuevo local ofrecerá productos panameños de calidad y a bajo costo, con el objetivo de beneficiar tanto a los consumidores de la zona como a los productores locales.

El centro cuenta con modernas comodidades para los asistentes, que incluyen cajas registradoras, personal de atención al público y un equipo encargado del proceso de inventario.

La apertura de esta Tienda del Pueblo en la región norte de la ciudad beneficia directamente a los residentes, quienes ya no tendrán que trasladarse hasta los Silos de Pan de Azúcar, en San Miguelito, para adquirir sus productos.

El nuevo establecimiento estará disponible para el público de martes a viernes, en un horario desde las 7:00 a.m.