IMA impulsa seguridad alimentaria, apoyo a productores y Naviferias 2026

Más de 560 mil familias panameñas aseguran cada mes el acceso a alimentos de la canasta básica gracias a las políticas de seguridad alimentaria implementadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ), aseguró el Ministerio de la Presidencia.

Esta estrategia, enfocada en conectar directamente al productor nacional con el consumidor, se ejecuta a través de las Agroferias y las Tiendas del Pueblo a lo largo del año, así como con las Naviferias durante las fiestas de fin de año, explicó el director general del IMA, Nilo Murillo.

De igual forma, Murillo destacó que unos 57 mil productores nacionales han comercializado sus cosechas en las distintas plataformas de la entidad, recibiendo un flujo de pago inmediato que inyecta liquidez al sector. Desde la segunda mitad del año 2025, el IMA ha desembolsado un total de B/. 151 millones a los productores locales.

Alianza clave con los sectores del arroz y la leche

El IMA ha trabajado estrechamente con el gremio arrocero, principal rubro alimenticio del país. En el último año, la institución adquirió 1.2 millones de quintales de la producción nacional para distribuirlos a bajos costos. Solo en este sector, las compras institucionales representaron una inversión gubernamental de entre B/. 90 y B/. 95 millones.

Por su parte, el sector lechero también ha recibido un fuerte respaldo mediante la compra directa de 1,843,806 litros de leche a los productores locales, fortaleciendo el plan de proteínas panameñas.

Expansión de las Tiendas del Pueblo y Agroferias

Actualmente, las Tiendas del Pueblo operan con éxito en 13 establecimientos a nivel nacional, ofreciendo productos esenciales como arroz, leche, cebolla, maíz, frijol, sopa de tomate con pollo, chili chiricano, guandú y jamón. Murillo adelantó que próximamente se inaugurarán nuevos puntos de venta en Río Hato, Aguadulce, Monjarás de Calobre, Atalaya, Cañazas y Alcalde Díaz.

Durante el periodo 2025-2026, la entidad ha desarrollado 2,800 agroferias, logrando la venta de más de 1.6 millones de quintales de arroz, provenientes en su mayoría de campos locales.

Proyección para las Naviferias 2026

En cuanto a las 154 Naviferias ejecutadas en la temporada navideña de 2025, se reportó la venta de 500 mil jamones tipo picnic, de los cuales 300 mil fueron de origen local. El director del IMA anunció que, como parte del apoyo a la agroindustria nacional, para las Naviferias de 2026 el 100% de los jamones serán de producción panameña.

“El IMA evoluciona hacia un modelo moderno, social y estratégico para garantizar la seguridad alimentaria, fortaleciendo al productor y a la agroindustria nacional con una visión eficiente”, concluyó Murillo.