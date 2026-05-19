IFARHU fija el 29 de mayo como fecha límite para la entrega del Concurso General de Becas 2026

IFARHU continúa con la recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

El próximo viernes 29 de mayo vencerá el plazo para la entrega de documentos de los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 , así como en el programa de apoyo económico para estudiantes con discapacidad.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) señaló que ha desplegado una logística a nivel nacional para agilizar el trámite y garantizar una atención adecuada en sus diferentes agencias regionales. Este plan contempla las reprogramaciones que puedan presentarse en algunos puntos de atención específicos.

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La institución reiteró a los acudientes y estudiantes la importancia de mantenerse atentos a los comunicados oficiales de cada sede regional para completar satisfactoriamente el proceso de selección.

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.