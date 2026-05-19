IFARHU fija el 29 de mayo como fecha límite para la entrega del Concurso General de Becas 2026

El próximo viernes 29 de mayo vencerá el plazo para la entrega de documentos de los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026, así como en el programa de apoyo económico para estudiantes con discapacidad.
La institución reiteró a los acudientes y estudiantes la importancia de mantenerse atentos a los comunicados oficiales de cada sede regional para completar satisfactoriamente el proceso de selección.
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.