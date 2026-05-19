CSS suma 250 médicos privados a Mi Receta Digital

Alrededor de 250 médicos de clínicas y hospitales privados se han incorporado a la plataforma Mi Receta Digital de la Caja de Seguro Social (CSS), con el fin de emitir recetas electrónicas válidas en toda la red de farmacias institucionales.
Los médicos del sector privado que deseen registrarse deben ingresar al sitio web oficial mirecetadigital.css.gob.pa y completar el formulario con la documentación requerida: cédula de identidad, registro de idoneidad médica y las certificaciones correspondientes de especialidad o subespecialidad.