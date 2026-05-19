CSS suma 250 médicos privados a Mi Receta Digital

Mi Receta Digital de la Caja de Seguro Social (CSS). @CSS

Por Ana Canto Alrededor de 250 médicos de clínicas y hospitales privados se han incorporado a la plataforma Mi Receta Digital de la Caja de Seguro Social (CSS), con el fin de emitir recetas electrónicas válidas en toda la red de farmacias institucionales.

Esta herramienta digital ofrece como principal ventaja permitir a los profesionales conocer en tiempo real la disponibilidad de los fármacos antes de prescribirlos a sus pacientes.

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Los médicos del sector privado que deseen registrarse deben ingresar al sitio web oficial mirecetadigital.css.gob.pa y completar el formulario con la documentación requerida: cédula de identidad, registro de idoneidad médica y las certificaciones correspondientes de especialidad o subespecialidad. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2056754333840969878&partner=&hide_thread=false Unos 250 médicos del sector privado se han registrado en la plataforma Mi Receta Digital de la @CSSPanama para la emisión de recetas electrónicas hacia la red de farmacias de la institución.



A través de esta plataforma podrán conocer la disponibilidad de los medicamentos… pic.twitter.com/ZZW6FaJsm4 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 19, 2026