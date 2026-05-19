Panamá Nacionales -  19 de mayo de 2026 - 10:52

CSS suma 250 médicos privados a Mi Receta Digital

Los médicos del sector privado que deseen registrarse deben ingresar al sitio web oficial de Mi Receta Digital y completar el formulario con la documentación requerida.

Mi Receta Digital de la Caja de Seguro Social (CSS). 

Mi Receta Digital de la Caja de Seguro Social (CSS). 

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Ana Canto
Por Ana Canto

Alrededor de 250 médicos de clínicas y hospitales privados se han incorporado a la plataforma Mi Receta Digital de la Caja de Seguro Social (CSS), con el fin de emitir recetas electrónicas válidas en toda la red de farmacias institucionales.

Esta herramienta digital ofrece como principal ventaja permitir a los profesionales conocer en tiempo real la disponibilidad de los fármacos antes de prescribirlos a sus pacientes.

Los médicos del sector privado que deseen registrarse deben ingresar al sitio web oficial mirecetadigital.css.gob.pa y completar el formulario con la documentación requerida: cédula de identidad, registro de idoneidad médica y las certificaciones correspondientes de especialidad o subespecialidad.

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