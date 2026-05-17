CSS aclara qué alimentos se sirven a pacientes en el Complejo Hospitalario

La Caja de Seguro Social (CSS) emitió una aclaración sobre la alimentación que reciben los pacientes en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, luego de una publicación realizada por el diputado Betserai Richards relacionada con los alimentos servidos en la instalación médica.

Según explicó la entidad, desde hace aproximadamente dos semanas el Complejo Hospitalario no está sirviendo pan a los pacientes, por lo que calificó como falsa la información difundida el pasado 15 de mayo de 2026 por el diputado.

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CSS explica cambios en el menú hospitalario

La institución detalló que actualmente se ofrece a los pacientes un biscuit nutricional artesanal, elaborado con ingredientes como avena, leche, huevo y polvo de hornear.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/2055795207199993994?s=20&partner=&hide_thread=false Aclaración sobre la alimentación en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid



• Desde hace dos semanas, el Complejo Hospitalario no está sirviendo pan a sus pacientes, por lo que la publicación realizada por el diputado Betserai Richards el 15 de mayo de 2026 contiene… pic.twitter.com/8RALMEjufG — CSSPanama (@CSSPanama) May 16, 2026

Además, indicó que el alimento cuenta con variantes de sabor preparadas con frutas naturales como piña y guineo.

La CSS señaló que la alimentación suministrada en el Complejo Hospitalario es preparada bajo estrictas normas nutricionales, controles de calidad y criterios técnicos establecidos para garantizar la adecuada atención de los pacientes.

Adjuntan fotografías del menú

Como parte de la aclaración, la entidad informó que fueron adjuntadas fotografías del menú servido este sábado 16 de mayo de 2026 a los pacientes hospitalizados.

La CSS reiteró que mantiene protocolos de nutrición hospitalaria supervisados por personal especializado dentro de la instalación médica.