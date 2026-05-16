Naufragio en Puerto Caimito deja un muerto y una persona desaparecida

Autoridades atendieron el naufragio de una embarcación en Puerto Caimito.

Un trágico naufragio registrado en la madrugada de este sábado 16 de mayo a dos millas náuticas de Puerto Caimito , provincia de Panamá Oeste, dejó un saldo lamentable de una persona fallecida, nueve sobrevivientes y dos ciudadanos inicialmente reportados como desaparecidos.

El incidente ocurrió en el sector conocido como Las Brujas, frente al puerto. Las investigaciones preliminares indican que la embarcación pudo sufrir un fallo mecánico en el motor, lo que provocó su rápido hundimiento.

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Dentro de las labores de salvamento, los buzos lograron rescatar con vida al maquinista de la nave, de 34 años. El tripulante logró sobrevivir al permanecer atrapado dentro de una burbuja de aire en la popa de la embarcación hundida.

Despliegue tecnológico y de búsqueda

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) mantiene un intenso operativo en el área para dar con el paradero del capitán y del segundo tripulante desaparecido. Para optimizar las labores de rastreo en el mar, las autoridades han desplegado:

Un equipo especializado de buzos de la institución.

Embarcaciones civiles que se han sumado al apoyo.

Un dron acuático de alta tecnología, el cual permite una mayor capacidad de observación y visibilidad en las profundidades del sector marino.