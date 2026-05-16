Panamá albergará reunión ministerial de la Asociación de Estados del Caribe.

El próximo 21 de junio, Panamá se convertirá en el epicentro de la diplomacia regional al albergar la XXXI Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

Tras asumir la presidencia del organismo, el país lidera una agenda transformadora enfocada en cuatro ejes fundamentales: sostenibilidad, seguridad alimentaria, gestión migratoria y cambio climático.

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El propósito central de esta cita ministerial es superar la retórica de la integración y consolidar acciones tangibles que optimicen la calidad de vida en el Gran Caribe.

Conectividad global y resiliencia frente al cambio climático

Para alcanzar estos objetivos, Panamá pone a disposición de los países miembros su robusta plataforma logística, destacando:

Puertos de clase mundial: Infraestructura clave para el comercio marítimo.

Hub de las Américas: La alta conectividad del Aeropuerto Internacional de Tocumen como la alternativa idónea para dinamizar las cadenas de suministro regionales.

Asimismo, durante el encuentro se priorizará la resiliencia frente a los efectos del cambio climático. En este ámbito, se destacarán iniciativas de alto impacto como el programa SHOCK, un sistema de alerta temprana ante desastres naturales que beneficia directamente a 16 naciones insulares de la región.