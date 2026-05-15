Panamá Nacionales -  15 de mayo de 2026 - 16:51

Minsa mantiene vigilancia por sarampión tras dos casos importados en Panamá

El Minsa da seguimiento a 439 contactos tras la confirmación de dos casos importados de sarampión en Panamá. No se reportan nuevos contagios.

Minsa mantiene vigilancia por sarampión 

Minsa mantiene vigilancia por sarampión 

@Minsa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todo el país tras la confirmación de dos casos importados de sarampión.

Según informó la entidad, los equipos de respuesta rápida actualmente realizan seguimiento a 439 contactos directos relacionados con ambos casos detectados.

Regiones monitoreadas por el MINSA

Las acciones de monitoreo se desarrollan principalmente en las regiones de salud de:

  • Bocas del Toro
  • Metropolitana
  • San Miguelito
  • Panamá Oeste
  • Panamá Norte
  • Chiriquí
  • Panamá Este
  • Colón
  • Coclé
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Hasta el momento, las autoridades sanitarias indicaron que no se han confirmado nuevos contagios entre las personas que permanecen bajo seguimiento epidemiológico.

Minsa insiste en la vacunación

El Ministerio de Salud reiteró que la principal medida de protección contra el sarampión es la vacunación, la cual se mantiene disponible gratuitamente en las instalaciones públicas de salud.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para acudir a los centros médicos en caso de presentar síntomas como:

  • Fiebre alta
  • Sarpullido o exantema en la piel
  • Tos
  • Secreción nasal
  • Ojos rojos o conjuntivitis
  • Malestar general
  • Pequeñas manchas blancas dentro de la boca

El Minsa también recordó que las únicas fuentes oficiales autorizadas para informar sobre la situación epidemiológica del sarampión en Panamá son el propio Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social (CSS).

Por ello, recomendaron a la ciudadanía mantenerse atenta únicamente a los canales oficiales para evitar la difusión de información falsa o no verificada.

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