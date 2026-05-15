Universidad de Panamá abrirá inscripciones para el año 2027: fechas, costo y pruebas de admisión

La Universidad de Panamá anunció oficialmente la apertura del Proceso de Admisión 2027 para estudiantes interesados en ingresar a la primera casa de estudios superiores del país.
Según informó la universidad, el período de inscripción se desarrollará desde el 30 de junio hasta el 30 de septiembre de 2026 y tendrá un costo de B/.30.00.
El proceso incluirá la aplicación de pruebas psicológicas, evaluaciones de capacidades académicas y exámenes de conocimientos generales como parte de los requisitos de admisión.
Calendario oficial de admisión 2027
Fase 1: Inscripción
- Del martes 30 de junio al miércoles 30 de septiembre de 2026.
Fase 2: Aplicación de pruebas
Pruebas Psicológicas
- Del lunes 20 de julio al jueves 26 de noviembre de 2026.
Prueba de Capacidades Académicas
- Del lunes 17 al sábado 24 de octubre de 2026.
Prueba de Conocimientos Generales
- Del lunes 14 al 21 de noviembre de 2026.
Fase 3: Entrega de resultados
- Del lunes 11 al viernes 15 de enero de 2027.
¿Dónde obtener más información?
La Universidad de Panamá informó que los aspirantes pueden consultar detalles del proceso y requisitos a través del portal oficial de admisión: Dirección General de Admisión de la Universidad de Panamá
La Dirección General de Admisión destacó que mantiene el objetivo de servir como puerta de entrada a los estudios universitarios y fortalecer la calidad académica de los futuros profesionales del país.
Además, la institución señaló que continúa incorporando herramientas digitales y canales informativos para facilitar el acceso de los estudiantes al proceso de admisión.