Panamá Nacionales -  15 de mayo de 2026 - 16:22

Universidad de Panamá abrirá inscripciones para el año 2027: fechas, costo y pruebas de admisión

La Universidad de Panamá anunció el inicio del proceso de admisión 2027. Conoce fechas de inscripción, costo y calendario de pruebas.

Universidad de Panamá abrirá inscripciones para el año 2027

Universidad de Panamá abrirá inscripciones para el año 2027

Universidad de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Universidad de Panamá anunció oficialmente la apertura del Proceso de Admisión 2027 para estudiantes interesados en ingresar a la primera casa de estudios superiores del país.

Según informó la universidad, el período de inscripción se desarrollará desde el 30 de junio hasta el 30 de septiembre de 2026 y tendrá un costo de B/.30.00.

El proceso incluirá la aplicación de pruebas psicológicas, evaluaciones de capacidades académicas y exámenes de conocimientos generales como parte de los requisitos de admisión.

Calendario oficial de admisión 2027

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Fase 1: Inscripción

  • Del martes 30 de junio al miércoles 30 de septiembre de 2026.

Fase 2: Aplicación de pruebas

Pruebas Psicológicas

  • Del lunes 20 de julio al jueves 26 de noviembre de 2026.

Prueba de Capacidades Académicas

  • Del lunes 17 al sábado 24 de octubre de 2026.

Prueba de Conocimientos Generales

  • Del lunes 14 al 21 de noviembre de 2026.

Fase 3: Entrega de resultados

  • Del lunes 11 al viernes 15 de enero de 2027.

¿Dónde obtener más información?

La Universidad de Panamá informó que los aspirantes pueden consultar detalles del proceso y requisitos a través del portal oficial de admisión: Dirección General de Admisión de la Universidad de Panamá

La Dirección General de Admisión destacó que mantiene el objetivo de servir como puerta de entrada a los estudios universitarios y fortalecer la calidad académica de los futuros profesionales del país.

Además, la institución señaló que continúa incorporando herramientas digitales y canales informativos para facilitar el acceso de los estudiantes al proceso de admisión.

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