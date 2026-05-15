Panamá Nacionales -  15 de mayo de 2026 - 14:40

Certificación de discapacidad: SENADIS capacitación y actualiza sus conocimientos evaluativos

Más de 100 funcionarios participan en jornadas de capacitación de SENADIS para actualizar la emisión de certificados de discapacidad en Panamá.

Juntas evaluadoras y la entrega de certificados por discapacidad

Juntas evaluadoras y la entrega de certificados por discapacidad

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) desarrolla una jornada de capacitación dirigida a funcionarios y especialistas con el objetivo de actualizar los procesos relacionados con la emisión de certificados para personas con discapacidad.

Más de cien personas participan en esta actividad anual orientada a reforzar conocimientos técnicos y científicos del personal encargado de evaluar solicitudes de certificación en el país.

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Juntas evaluadoras y la entrega de certificados por discapacidad

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Según explicó la institución, la capacitación está dirigida a miembros de las juntas evaluadoras, personal médico, trabajadores sociales, fisioterapeutas y otros especialistas responsables de analizar cada caso.

La entidad destacó que diariamente pueden recibirse más de 50 solicitudes de certificación, por lo que mantener actualizado al personal resulta clave para garantizar evaluaciones adecuadas y conforme a los criterios establecidos.

La jornada también busca que los funcionarios permanezcan a la vanguardia en temas científicos y técnicos relacionados con discapacidad y procesos de evaluación.

Beneficios establecidos por ley

SENADIS recordó que las personas certificadas pueden acceder a beneficios contemplados en la Ley 134 de 2013.

Entre ellos figuran:

  • Descuentos especiales
  • Exoneraciones de impuestos
  • Uso de estacionamientos preferenciales

La institución reiteró que el proceso de certificación es realizado por personal especializado a nivel nacional, encargado de verificar y evaluar cada solicitud presentada.

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