Panamá Nacionales -  15 de mayo de 2026 - 14:05

MEDUCA capacita a estudiantes en Inteligencia Artificial y nuevas tecnologías

El MEDUCA confirmó que continuará con estas jornadas formativas. Para el próximo mes, la institución proyecta realizar un workshop y competencia tecnológica

Los estudiantes profundizaron en el uso de Kiro

Los estudiantes profundizaron en el uso de Kiro, una plataforma avanzada de Amazon.

Ana Canto
Por Ana Canto

Estudiantes del programa Cuerpo de Solidaridad Informática (CSI) participan en jornadas de capacitación en nuevas tecnologías y habilidades digitales. La iniciativa del Ministerio de Educación (MEDUCA) busca convertirlos en líderes tecnológicos y agentes multiplicadores del pensamiento innovador dentro de sus centros educativos.

Alianza por la innovación educativa

Las jornadas de aprendizaje son impulsadas por el Ministerio de Educación (Meduca) en conjunto con Amazon Web Services (AWS), y tienen como sede las instalaciones del Instituto Fermín Naudeau.

Alejandro Barranco, coordinador del programa CSI, explicó que estas capacitaciones promueven el uso responsable de la tecnología, la creatividad y la resolución de problemas, abriendo mejores oportunidades de desarrollo académico y profesional para la juventud.

Capacitación avanzada en Inteligencia Artificial

Durante los talleres, guiados por Oscar Rojas, representante de AWS, los estudiantes profundizaron en el uso de Kiro, una plataforma avanzada de Amazon diseñada para el desarrollo integrado de aplicaciones basadas en agentes de Inteligencia Artificial (IA), abarcando desde la etapa de prototipo hasta su puesta en producción.

Competencia tecnológica

El Meduca confirmó que continuará con estas jornadas formativas. Para el próximo mes, la institución proyecta realizar un workshop y competencia tecnológica que contará con la participación de aproximadamente 50 estudiantes, quienes pondrán a prueba sus habilidades utilizando la herramienta Kiro.

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