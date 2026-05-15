Trabajos del MOP en la vía Panamericana provocarán cierres temporales en Panamá Oeste

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que del 15 de mayo al 15 de junio de 2026 se realizarán trabajos de instalación de drenajes transversales en la vía Panamericana, específicamente en el tramo El Nazareno – El Espino y Sajalices, como parte del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas.
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MOP desarrollará trabajos en los siguientes sectores:
- Villa Carmen – Kilómetro 4K+579
- Antes de la barriada Colonia Real – Kilómetro 5K+174
- Antes de Asados Don Luis – Kilómetro 5K+830
Fechas y horarios
El MOP detalló que las labores se efectuarán:
- Del 15 de mayo al 15 de junio de 2026
- De lunes a viernes
- En horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Habrá desvíos y cierres controlados
Según el comunicado oficial, las áreas intervenidas contarán con señalización preventiva y personal de seguridad vial para coordinar el tránsito vehicular.
Además, se mantendrá habilitado un carril por cada sentido de circulación para minimizar las afectaciones durante el desarrollo de los trabajos.
Las autoridades recomendaron a los conductores manejar con precaución, respetar las señales colocadas en el área y seguir las indicaciones del personal autorizado.
El Ministerio de Obras Públicas agradeció la comprensión de los usuarios de la vía y ofreció disculpas por los inconvenientes temporales que puedan ocasionar estas labores en Panamá Oeste.