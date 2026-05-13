MOP ejecuta más de B/.108 millones en obras de emergencia

MOP ejecuta más de B/.108 millones en obras

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el Gobierno Nacional ha ejecutado más de B/.108 millones en proyectos de emergencia destinados a reparar los daños ocasionados por el mal tiempo registrado a finales de 2024.

El informe fue presentado ante el Consejo de Gabinete por el ministro del MOP, José Luis Andrade, durante una sesión encabezada por el presidente José Raúl Mulino.

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Identificaron 128 puntos críticos en todo el país

Según detalló Andrade, las fuertes lluvias y afectaciones climáticas provocaron daños en importantes infraestructuras viales, por lo que se identificaron aproximadamente 128 puntos críticos a nivel nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054340369567883670?s=20&partner=&hide_thread=false El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, presentó un informe sobre las obras ejecutadas durante el Estado de Emergencia declarado por las lluvias registradas en noviembre y diciembre de 2024. pic.twitter.com/2jzEG1he3h — Telemetro Reporta (@TReporta) May 12, 2026

Para atender las emergencias, el Gobierno utilizó más de 25 contratistas y desarrolló 157 contratos de obras.

De estos:

151 contratos fueron completados al 100 %

La inversión total estimada alcanzó B/.108,073,307.80

Se ejecutaron B/.104,625,949.49 en trabajos

El ministro indicó que el nivel de efectividad alcanzó el 96.81 %.

Provincias con mayor inversión

Las regiones que recibieron mayor porcentaje de inversión en proyectos de emergencia fueron:

Chiriquí: 38.87 %

Comarca Ngäbe-Buglé: 27.31 %

Los Santos: 11.20 %

Veraguas: 8.98 %

También se ejecutaron obras en:

Bocas del Toro

Panamá

Colón

Herrera

Panamá Oeste

Gobierno destaca transparencia en inversiones

El equipo técnico del MOP aseguró que las obras fueron ejecutadas de manera “responsable y transparente” tras la declaratoria de emergencia aprobada por el Gobierno Nacional.

Las autoridades sostienen que las intervenciones permitieron restablecer la conectividad y reducir riesgos en comunidades afectadas por los eventos climáticos de 2024.