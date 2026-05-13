MOP ejecuta más de B/.108 millones en obras de emergencia

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el Gobierno Nacional ha ejecutado más de B/.108 millones en proyectos de emergencia destinados a reparar los daños ocasionados por el mal tiempo registrado a finales de 2024.
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Identificaron 128 puntos críticos en todo el país
Según detalló Andrade, las fuertes lluvias y afectaciones climáticas provocaron daños en importantes infraestructuras viales, por lo que se identificaron aproximadamente 128 puntos críticos a nivel nacional.
Para atender las emergencias, el Gobierno utilizó más de 25 contratistas y desarrolló 157 contratos de obras.
De estos:
- 151 contratos fueron completados al 100 %
- La inversión total estimada alcanzó B/.108,073,307.80
- Se ejecutaron B/.104,625,949.49 en trabajos
El ministro indicó que el nivel de efectividad alcanzó el 96.81 %.
Provincias con mayor inversión
Las regiones que recibieron mayor porcentaje de inversión en proyectos de emergencia fueron:
- Chiriquí: 38.87 %
- Comarca Ngäbe-Buglé: 27.31 %
- Los Santos: 11.20 %
- Veraguas: 8.98 %
También se ejecutaron obras en:
- Bocas del Toro
- Panamá
- Colón
- Herrera
- Panamá Oeste
Gobierno destaca transparencia en inversiones
El equipo técnico del MOP aseguró que las obras fueron ejecutadas de manera “responsable y transparente” tras la declaratoria de emergencia aprobada por el Gobierno Nacional.
Las autoridades sostienen que las intervenciones permitieron restablecer la conectividad y reducir riesgos en comunidades afectadas por los eventos climáticos de 2024.