Gobierno pone fin al contrato con Claro Panamá

El Consejo de Gabinete autorizó la terminación del contrato de concesión con Claro Panamá y aprobó el traspaso del derecho de uso de 70 MHz a favor de Cable & Wireless Panama (CWP), como parte del proceso de concentración económica entre ambas empresas.

La decisión fue adoptada mediante una resolución que autoriza al Ministerio de Gobierno (Mingob) a suscribir las respectivas adendas y el finiquito de terminación de la concesión.

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Aprueban fin del contrato con Claro Panamá

Según lo aprobado, el Mingob podrá firmar la Adenda No. 2 al Contrato de Concesión No. 11-2008 celebrado con Claro Panamá, incorporando el mutuo acuerdo como causal de terminación normal del contrato.

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Además, se autoriza la firma del finiquito para formalizar la finalización de la concesión.

CWP recibirá derecho de uso de 70 MHz

La resolución también avala la Adenda No. 1 al Contrato de Concesión DAF-034-2013 suscrito con Cable & Wireless Panama.

Entre las modificaciones se contempla:

El traspaso del derecho de uso de 70 MHz a favor de CWP

La posibilidad de extender el derecho de uso desde 2028 hasta 2037

Ajustes en cláusulas relacionadas con duración y términos de concesión

ASEP homologó textos de las adendas

El Gobierno indicó que los textos de las adendas fueron homologados en reuniones entre la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Claro Panamá y Cable & Wireless Panama.

Las autoridades sostienen que las modificaciones cumplen con los principios establecidos en la Ley 31 de 1996 y las normas aplicables a los concesionarios de servicios móviles en Panamá.

Cambios responden a concentración económica

La medida forma parte del proceso de concentración económica entre ambas compañías de telecomunicaciones, el cual ha requerido ajustes en los contratos de concesión y derechos de uso del espectro radioeléctrico.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la medida tendrá impacto directo en los servicios ofrecidos a los usuarios.