Panamá Nacionales -  12 de mayo de 2026 - 17:16

CSS acusa a diputados de generar zozobra tras ingreso con megáfonos a hospitales

La CSS señaló directamente a los diputados Betserai Richards y José Pérez Barboni por ingresar de forma "abrupta" a hospitales de la institución.

CSS acusa a diputados Betserai Richards y José Pérez Barboni.

CSS acusa a diputados Betserai Richards y José Pérez Barboni.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) emitió un comunicado oficial en el que repudia el uso de instalaciones sanitarias para actos proselitistas. Según la entidad, estas acciones "generan zozobra y desinformación sobre el estado real de los servicios de salud".

En el documento, la CSS señaló directamente a los diputados Betserai Richards y José Pérez Barboni por ingresar de forma "abrupta" y con megáfonos a áreas sensibles, como la unidad de pacientes críticos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.

Contingencia en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos

Debido a una avería en el sistema de aire acondicionado del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, la institución anunció las siguientes medidas:

  • Traslado de cirugías: Las intervenciones electivas de pacientes hospitalizados se realizarán en la Ciudad de la Salud durante esta semana.

  • Atención normal: El hospital mantiene con regularidad las cirugías de urgencia, cesáreas y procedimientos de ginecología y obstetricia.

  • Medidas temporales: Se han instalado equipos de enfriamiento provisionales mientras concluyen las reparaciones técnicas en la planta principal.

La CSS aclaró que la solución definitiva no es inmediata debido a la complejidad de los sistemas y los protocolos de seguridad necesarios para el traslado de pacientes. Asimismo, la administración actual atribuyó el deterioro de las instalaciones a la falta de mantenimiento en gestiones anteriores, asegurando que se trabaja de manera progresiva conforme a los recursos disponibles.

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