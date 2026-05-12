CSS acusa a diputados de generar zozobra tras ingreso con megáfonos a hospitales

La Caja de Seguro Social (CSS) emitió un comunicado oficial en el que repudia el uso de instalaciones sanitarias para actos proselitistas. Según la entidad, estas acciones "generan zozobra y desinformación sobre el estado real de los servicios de salud".
Contingencia en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos
Debido a una avería en el sistema de aire acondicionado del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, la institución anunció las siguientes medidas:
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Traslado de cirugías: Las intervenciones electivas de pacientes hospitalizados se realizarán en la Ciudad de la Salud durante esta semana.
Atención normal: El hospital mantiene con regularidad las cirugías de urgencia, cesáreas y procedimientos de ginecología y obstetricia.
Medidas temporales: Se han instalado equipos de enfriamiento provisionales mientras concluyen las reparaciones técnicas en la planta principal.
La CSS aclaró que la solución definitiva no es inmediata debido a la complejidad de los sistemas y los protocolos de seguridad necesarios para el traslado de pacientes. Asimismo, la administración actual atribuyó el deterioro de las instalaciones a la falta de mantenimiento en gestiones anteriores, asegurando que se trabaja de manera progresiva conforme a los recursos disponibles.