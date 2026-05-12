CSS acusa a diputados de generar zozobra tras ingreso con megáfonos a hospitales

CSS acusa a diputados Betserai Richards y José Pérez Barboni. CSS

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) emitió un comunicado oficial en el que repudia el uso de instalaciones sanitarias para actos proselitistas. Según la entidad, estas acciones "generan zozobra y desinformación sobre el estado real de los servicios de salud".

En el documento, la CSS señaló directamente a los diputados Betserai Richards y José Pérez Barboni por ingresar de forma "abrupta" y con megáfonos a áreas sensibles, como la unidad de pacientes críticos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.

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