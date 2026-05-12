ANTAI multa a alcaldesa de Arraiján Stefany Peñalba por faltas éticas

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) confirmó la imposición de una sanción contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, por presuntas violaciones al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.

La medida contempla una multa equivalente al 50 % de su salario mensual.

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ANTAI: Investigación inició tras denuncia ciudadana

Según informó la ANTAI, la investigación administrativa comenzó luego de una denuncia presentada en diciembre, en la que se señalaban posibles irregularidades cometidas por la alcaldesa y otros funcionarios del Municipio de Arraiján.

ANTAI TReporta

La entidad explicó que el proceso incluyó una investigación “exhaustiva”, tras la cual se determinó aplicar sanciones contra las funcionarias involucradas.

Caso se encuentra en etapa de reconsideración

La ANTAI indicó que el expediente actualmente se encuentra en fase de recurso de reconsideración, por lo que aún no se han divulgado mayores detalles sobre:

Las faltas específicas investigadas

El contenido completo de las sanciones

Los hallazgos administrativos

La alcaldesa Stefany Peñalba fue notificada oficialmente este martes y tendrá hasta el viernes para presentar el recurso correspondiente.

Otra funcionaria municipal también fue sancionada

La institución confirmó además que otra funcionaria municipal fue sancionada dentro del mismo proceso administrativo, aunque no reveló su identidad.

Hasta el momento, el Municipio de Arraiján no ha emitido una posición oficial sobre la decisión adoptada por la ANTAI.