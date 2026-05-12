IMHPA declara Alerta de El Niño en Panamá por riesgo de sequía

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) declaró oficialmente el estado de Alerta de El Niño tras confirmar condiciones oceánicas y atmosféricas características de este fenómeno climático en el Pacífico ecuatorial.

La entidad estima una probabilidad superior al 85 % de que los efectos de El Niño se mantengan durante el resto del año 2026.

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Disminución de lluvias y aumento de temperaturas

Entre los principales impactos previstos por el IMHPA se encuentra una disminución de las precipitaciones, especialmente en la vertiente del Pacífico panameño, lo que podría extender la temporada seca en varias regiones del país.

Además, se prevé:

Incremento de las temperaturas

Mayor radiación solar

Riesgo de calor extremo

Posibles afectaciones por deshidratación y enfermedades relacionadas con el clima

IMHPA: Riesgo de sequía y afectaciones hídricas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054250497247240565?s=20&partner=&hide_thread=false El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (@imhpapma) ha declarado alerta por el Fenómeno de El Niño, al confirmarse condiciones típicas asociadas a este fenómeno y alta probabilidad de que se mantengan durante los próximos meses.



De acuerdo con los monitoreos, en las… pic.twitter.com/88ICl6JRnF — Telemetro Reporta (@TReporta) May 12, 2026

El organismo también advirtió sobre la reducción de humedad y menor recarga de ríos y acuíferos, aumentando el riesgo de sequías meteorológicas y agrícolas.

Según el IMHPA, estas condiciones podrían impactar sectores clave como:

Agricultura

Recursos hídricos

Generación hidroeléctrica

Consumo energético

Agricultura y energía entre los sectores vulnerables

Las autoridades señalaron que la alteración de lluvias podría afectar los calendarios de siembra y el rendimiento agrícola en distintas provincias del país.

Asimismo, el aumento en las temperaturas podría elevar la demanda de energía eléctrica y generar presión sobre el sistema hidroeléctrico nacional.

IMHPA pide medidas preventivas

El IMHPA exhortó a la población y a los sectores productivos a tomar medidas preventivas, especialmente en el uso responsable del agua.

La institución también recomendó mantenerse atentos a los comunicados oficiales y reportes climáticos para la gestión adecuada de riesgos asociados al fenómeno de El Niño.