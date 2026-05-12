IMHPA declara Alerta de El Niño en Panamá por riesgo de sequía

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) declaró oficialmente el estado de Alerta de El Niño tras confirmar condiciones oceánicas y atmosféricas características de este fenómeno climático en el Pacífico ecuatorial.
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Disminución de lluvias y aumento de temperaturas
Entre los principales impactos previstos por el IMHPA se encuentra una disminución de las precipitaciones, especialmente en la vertiente del Pacífico panameño, lo que podría extender la temporada seca en varias regiones del país.
Además, se prevé:
- Incremento de las temperaturas
- Mayor radiación solar
- Riesgo de calor extremo
- Posibles afectaciones por deshidratación y enfermedades relacionadas con el clima
IMHPA: Riesgo de sequía y afectaciones hídricas
El organismo también advirtió sobre la reducción de humedad y menor recarga de ríos y acuíferos, aumentando el riesgo de sequías meteorológicas y agrícolas.
Según el IMHPA, estas condiciones podrían impactar sectores clave como:
- Agricultura
- Recursos hídricos
- Generación hidroeléctrica
- Consumo energético
Agricultura y energía entre los sectores vulnerables
Las autoridades señalaron que la alteración de lluvias podría afectar los calendarios de siembra y el rendimiento agrícola en distintas provincias del país.
Asimismo, el aumento en las temperaturas podría elevar la demanda de energía eléctrica y generar presión sobre el sistema hidroeléctrico nacional.
IMHPA pide medidas preventivas
El IMHPA exhortó a la población y a los sectores productivos a tomar medidas preventivas, especialmente en el uso responsable del agua.
La institución también recomendó mantenerse atentos a los comunicados oficiales y reportes climáticos para la gestión adecuada de riesgos asociados al fenómeno de El Niño.